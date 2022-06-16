Политолог Карасев назвал главную цель визита в Киев Шольца, Макрона и Драги

Украина выстояла, сохранила свою государственность и продемонстрировала достойный военный потенциал. Фото: коллаж "Сегодня"

Европейские политики – канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис, прибывшие в Киев 16 июня, приехали к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением начать переговоры с Россией о перемирии в обмен на получение Украиной статуса кандидата в члены Европейского союза. Такое мнение в комментарии "Сегодня" выразил политолог Вадим Карасев.

"Приезд тройки руководителей ключевых европейских государств говорит о том, что они привезли некий план замораживания войны, например, в обмен на статус кандидата в члены ЕС", – говорит Карасев.

Эксперт отмечает, что "программа-минимум" Запада выполнена – Россия ослаблена.

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"Украина же выстояла, сохранила свою государственность и продемонстрировала достойный военный потенциал. Теперь, по мнению Запада, можно вести переговоры о перемирии", – подытожил Карасев.

Ранее французский дипломатический источник сообщил американскому телеканалу CNN, что Париж хочет, чтобы Украина вернула себе контроль над Крымом в рамках военной победы над Россией. А после окончания войны потребуются переговоры для определения гарантий безопасности Украины и отношений между Украиной и НАТО.

Также сайт "Сегодня" информировал, что до последнего момента официальные источники визит европейских лидеров в Киев не подтверждали, а посольство Франции и вовсе намекало, что Макрон приедет не в этот раз.