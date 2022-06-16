Політолог Карасьов назвав головну мету візиту до Києва Шольца, Макрона та Драгі

Україна вистояла, зберегла свою державність та продемонструвала гідний військовий потенціал. Фото: колаж "Сьогодні"

Європейські політики – канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі і президент Румунії Клаус Йоханніс, які прибули до Києва 16 червня, приїхали до президента України Володимира Зеленського з пропозицією розпочати переговори з Росією щодо перемир'я в обмін на отримання Україною статусу кандидата у члени Європейського Союзу. Таку думку в коментарі "Сьогодні" висловив політолог Вадим Карасьов.

"Приїзд трійки керівників ключових європейських держав говорить про те, що вони привезли план заморожування війни, наприклад, в обмін на статус кандидата в члени ЄС", – каже Карасьов.

Експерт зазначає, що "програма-мінімум" Заходу виконана – Росія ослаблена.

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"Україна ж вистояла, зберегла свою державність та продемонструвала гідний воєнний потенціал. Тепер, на думку Заходу, можна вести переговори про перемир'я", – підсумував Карасьов.

Раніше французьке дипломатичне джерело повідомило американському телеканалу CNN, що Париж хоче, щоб Україна повернула собі контроль над Кримом у рамках військової перемоги над Росією. А після закінчення війни будуть потрібні переговори для визначення гарантій безпеки України та відносин між Україною та НАТО.

Також сайт "Сьогодні" інформував, що до останнього моменту офіційні джерела візит європейських лідерів до Києва не підтверджували, а посольство Франції взагалі натякало, що Макрон приїде не цього разу.