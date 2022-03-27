Политолог Погребинский задержан по подозрению в госизмене – журналист

У Михаила Погребинского перед задержанием прошел обыск / Фото: Коллаж: Сегодня

Политолог Михаил Погребинский задержан после проведенного у него накануне обыска.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко.

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"После вчерашнего обыска был задержан пророссийский политолог Михаил Погребинский, который часто выступал на российских пропагандистских каналах. Политолога связывают с олигархом Медведчуком, с которым он поддерживал дружеские отношения. Михаил Погребинский подозревается в государственной измене и незаконном обогащении", – написал Цаплиенко.

Напомним, во времена, когда Виктор Медведчук возглавлял Администрацию президента, Погребинский готовил для СМИ "темники" – негласные директивы о том, как освещать новости, каких тем лучше избегать в репортажах и статьях.

Дело Медведчука

В начале октября куму Путина, нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку сообщили о новом подозрении – ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций "ЛДНР".

12 октября суд назначил ему круглосуточный домашний арест до 7 декабря, хотя прокуроры просили отправить подозреваемого в СИЗО с возможностью внесения залога в 1 млрд грн.

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22 февраля адвокат Медведчука Лариса Чередниченко заявила, что ее клиент – законопослушный гражданин, который добросовестно выполняет условия меры пресечения – круглосуточный домашний арест.

27 февраля в МВД заявили, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Его жена Оксана Марченко также спешно выехала из Украины через Беларусь.