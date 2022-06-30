Пополнение в братской могиле оккупантов на Змеином: что еще потеряли

Сегодня весь мир внимательно следит, как россияне погибают на острове Змеиный / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Легендарный украинский остров Змеиный остается братской могилой для российских оккупантов. Теперь стало известно, что там был уничтожен вертолет оккупантов Ка-52 "Аллигатор".
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
Что известно
"В результате удачно проведенного нашими силами очередного этапа военной операции по острову, противник поспешно эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров. Накануне один из четырех вертолетов, вероятно, Ка-52, который вечером подлетал к Змеиному, получил повреждения и упал в море между островом Змеиным и Одесским газоконденсатным месторождением. Рашисты пытались организовать поисково-спасательную операцию, но вертолет попросил посадку на борту "Москвы". Змеиный дымит, раздаются взрывы. Окончательные результаты операции доразведываются", – говорится в вечернем сообщении штаба "Юг".
Обстановка
- Утром 30 июня нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что российские оккупационные войска покинули остров Змеиный в Черном море.
- Позже информация официально была подтверждена командованием ОК "Юг", что ночью, в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов ракетными и артиллерийскими подразделениями ВСУ по острову Змеиный, противник спешно эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинул остров.
- Свое подтверждение дали и в Минобороны РФ. Правда, превратив полный разгром в "жест доброй воли".
- Побег оккупационных войск с острова Змеиный эксперты сравнивают с потоплением крейсера "Москва". Такую оценку дал военный эксперт Олег Жданов.