Поповнення у братській могилі окупантів на Зміїному: що ще втратили

Сьогодні весь світ уважно стежить, як росіяни гинуть на острові Зміїний / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Легендарний український острів Зміїний залишається братською могилою для російських окупантів. Тепер стало відомо, що там було знищено вертоліт окупантів Ка-52 "Алігатор".

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" .

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Що відомо

"Внаслідок вдало проведеного нашими силами чергового етапу військової операції по острову, противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, ймовірно, залишив острів. Напередодні один із чотирьох гелікоптерів, імовірно Ка-52, який увечері підлітав до Зміїного, отримав пошкодження та впав у море між островом Зміїним та Одеським газоконденсатним родовищем. Рашисти намагалися організувати пошуково-рятувальну операцію, але гелікоптер запросив посадку на борту "Москви". Наразі Зміїний димить, лунають вибухи. Остаточні результати операції дорозвідуються", – йдеться у вечірньому повідомленні штабу "Південь".

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