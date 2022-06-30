Поповнення у братській могилі окупантів на Зміїному: що ще втратили

Сьогодні весь світ уважно стежить, як росіяни гинуть на острові Зміїний / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Легендарний український острів Зміїний залишається братською могилою для російських окупантів. Тепер стало відомо, що там було знищено вертоліт окупантів Ка-52 "Алігатор".
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" .
Що відомо
"Внаслідок вдало проведеного нашими силами чергового етапу військової операції по острову, противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, ймовірно, залишив острів. Напередодні один із чотирьох гелікоптерів, імовірно Ка-52, який увечері підлітав до Зміїного, отримав пошкодження та впав у море між островом Зміїним та Одеським газоконденсатним родовищем. Рашисти намагалися організувати пошуково-рятувальну операцію, але гелікоптер запросив посадку на борту "Москви". Наразі Зміїний димить, лунають вибухи. Остаточні результати операції дорозвідуються", – йдеться у вечірньому повідомленні штабу "Південь".
Обстановка
- Уранці 30 червня нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що російські окупаційні війська залишили острів Зміїний у Чорному морі.
- Пізніше інформація офіційно була підтверджена командуванням ОК "Південь", що вночі, внаслідок успішно проведеного чергового етапу військової операції з завданням вогневих ударів ракетними та артилерійськими підрозділами ЗСУ по острову Зміїний, супротивник поспішно евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і залишив острів.
- Своє підтвердження дали і у Міноборони РФ. Щоправда, перетворивши повний розгром на "жест доброї волі".
- Втечу окупаційних військ з острова Зміїний експерти порівнюють із потопленням крейсера "Москва". Таку оцінку дав військовий експерт Олег Жданов.