Зеленский отвесил Штайнмайеру дипломатическую пощечину. Какой будет реакция Берлина?

Украина ждет от Германии, в том числе от Штайнмайера весомой помощи в виде оружия / Коллаж "Сегодня"

В среду, 13 апреля, в Украину с визитом прибыли президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. В этой компании должен был находиться и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Однако, как он сам заявил в комментарии газете Bild, Киев не согласовал его приезд.

В Киеве, но без немецкого коллеги

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Портал "Сегодня" выяснил, как данный отказ может навредить двусторонним отношениям Украины с Германией.

Что произошло

12 апреля, находясь с визитом в Польше Франк-Вальтер Штайнмайер (член правящей Социал-демократической партии Германии, СДПГ) сообщил журналистам, что имел планы поехать в Киев "в качестве сильного знака", однако не получил приглашение. "Я был готов к этому. Но, очевидно, должен признать, что в Киеве этого не хотели", – резюмировал политик изданию Bild.

Немецкие журналисты выяснили, что якобы в данный момент президент Украины Владимир Зеленский не хочет встречаться со Штайнмайером в Киеве. По данным журналистов, причина отказа – "тесные связи Штайнмайера с РФ в последние годы".

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Реакция Украины

Официального комментария по поводу не самой приятной ситуации из Банковой не поступало.

Советник министра обороны Украины Алексей Копытько в своем блоге для "Главреда" отметил, что отказ, если он был на самом деле, является правильным сигналом.

"Нам не нужны пустые символы. Им нужны – нам нет. У нас люди гибнут. Символический приезд и демонстрация солидарности были актуальны в октябре. Сейчас нужны очень быстрые действия. Нельзя позволить втянуть нас в этот бесплодный символизм. Нам не нужен приезд Штайнмайера в Бучу. Нам необходимо расследование, которое признает мир. Очень символичная вещь – танк Леопард 1. Леопард 2 – суперсимволичная и солидарная", – написал Копытько.

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Реакция ФРГ

Президент в Германии имеет представительские функции. Однако в этой каденции и президент ФРГ, и обладающий всей полнотой власти канцлер являются членами одной партии – СДПГ, которая на прошедших в 2021 году выборах получила наибольшее число мест в Бундестаге. С трудом, но в последнее время канцлер Олаф Шольф выдает хоть какую-то критику в адрес режима Владимира Путина, чего не было еще в первые дни войны.

Поэтому немецкие политики удивились, а некоторые возмутились отказом Зеленского принимать Штайнмайера в Киеве. Как пишет немецкое издание Die Rheinische Post, сейчас в стране разгораются дебаты, как следует оценивать произошедшее.

Председатель одной из ведущих партий страны Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что произошедшее является "дипломатическим оскорблением".

"Очевидно, что во многих странах Восточной Европы есть сомнения в политике СДПГ по отношению к России. И я это прекрасно понимаю. Понимаю и эмоциональное чрезвычайное положение президента Украины Зеленского. Но Штайнмайер является избранным главой государства в демократической стране и отказ ему является дипломатическим оскорблением", - считает Мерц.

Вице-спикер Бундестага Айдан Озогуз от СДПГ заявила: "Нахожу раздражающим то, что Украина требует от нас почти всего, но не хочет видеть федерального президента".

А лидер этой же фракции в парламенте Рольф Мютцених назвал решение украинского правительства "прискорбным". Он пояснил, что это "не отдает должного" германо-украинским отношениям.

"Тем не менее, мы позаботимся о том, чтобы это не поставило под угрозу наше сотрудничество", – заверил политик.

На данном этапе ведущие немецкие политики согласны с тем, что после такой дипломатической пощечины в ближайшее время исключен визит в Украину и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Перспективы Киева

Как пишет влиятельный немецкий журнал Der Spiegel, у Киева огромные ожидания от Берлина. Речь идет о таких вещах:

об энергетическом эмбарго,

о перспективе членства в ЕС,

о поставках оружия.

Судя по заявлению того же Штайнмайера в интервью изданию 12 апреля, Украина получит очередную партию оружия из Германии, несмотря на то, что это расходится с "философией безопасности правительства страны". В целом это интервью стало площадкой для Штайнмайера, на которой он смог объяснить, что раньше ошибался в отношении Путина, но сейчас все осознал и Берлин готов действовать, исходя из сегодняшних реалий.

Что касается поддержки Украины на ее пути в ЕС, тут немецкие политики пока воздерживаются от публичного отказа Украине. Во время выступления Зеленского перед депутатами Бундестага 17 марта в их адрес прозвучала критика в отсутствии помощи в продвижение украинского вопроса в ЕС. После фактов геноцида со стороны армии РФ риторика официального Берлина стала другой.

"Факты разрушений, которые каждый день доходят до нас из Украины, наполняют нас печалью. Они представляют собой нападение на весь наш свободный образ жизни, наш международный порядок и наши основные человеческие ценности. Перед лицом этого ужаса мы, немецкое государство, чувствуем себя обязанным помочь и проявить солидарность", – заявил 13 апреля председатель комитета Бундестага по вопросам ЕС Винфрид Кречманн во время видеоконференции с комитетом интеграции в ЕС Верховной Рады.

Вывод

Первые сигналы из Берлина после отказа Штайнмайеру свидетельствуют о том, что Германии придется поддерживать Украину даже несмотря на то, что это идет вразрез с многолетними принципами страны в отношении передачи того же оружия. Придется поддерживать по причине того, что симпатии рядовых немцев сегодня на стороне страдающей от агрессии Украины. Плюс, все сильнее на Берлин начинают давить союзники по ЕС, которые часто уже в открытую критикуют Германию за "вялую позицию" и называют ее оскорбительными терминами".

Так недолго и роль европейского лидера потерять...