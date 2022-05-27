Последний звонок онлайн, эвакуация украинцев и другие события 27 мая

Важные события 27 мая/Фото: коллаж: "Сегодня"

В пятницу, 27 мая, состоится Всеукраинский последний звонок. Кроме того, сегодня в Украине продолжится эвакуация населения.

В Украине состоится последний звонок онлайн

В Украине для учителей и учащихся 27 мая организуют Всеукраинский последний звонок в режиме онлайн. Его будет проводить общественный союз "Освитория" совместно с Министерством образования и науки и фондом ЮНИСЕФ.

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"Праздник объединит учеников и учителей всей страны, сделает последний день учебного года традиционно праздничным и подведет итог Всеукраинского расписания онлайн, по которому учились дети последние 3 месяца", — говорится в сообщении общественного союза "Освитория".

Продлится звонок полтора часа. Во время него учителя и ученики смогут пообщаться, послушать интересные истории, поздравления, волонтеров и лидеров мнений.

"Укрзализныця" назначила один дополнительный эвакуационный поезд

"Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 27 мая. Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте перевозчика.

Расписание эвакуационных поездов на 27 мая:

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16:30 — 234/233 Покровск — Днепр — Львов.

Время отправления может меняться.

Кроме этого, "Укрзализныця" продолжает разветвление сети Kyiv City Express. С 27 мая пассажирам будут доступны новые рейсы по маршруту Тетерев — Борщаговка и обратно.

Поезд № 6604 Тетерев — Борщаговка будет отправляться каждую субботу и воскресенье в 5:27, прибывать в Борщаговку в 7:05. По будням этот поезд будет курсировать маршрутом Тетерев — Святошино, прибытие в Святошино в 6:57.

Поезд № 6606 Тетерев — Борщаговка будет курсировать ежедневно. Отправка из Тетерева в 6:18, прибытие в Борщаговку в 7:55.

Поезд № 6623 Борщаговка — Тетерев будет курсировать по субботам и воскресеньям. Отправка из Борщаговки в 18:53, прибытие в Тетерев в 20:50. По будням этот поезд будет курсировать по маршруту Святошино — Тетерев. Отправка из Святошино в 19:10.

Кроме того, ежедневно измененным расписанием будут курсировать поезда:

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№ 6603 Борщаговка — Тетерев. Отправление из Борщаговки в 6:40, прибытие в Тетерев в 8:33.

№ 6608 Тетерев — Святошино. Отправление из Тетерева в 8:45, прибытие в Святошино в 10:14.

В Венгрии запретили продавать бензин иностранцам

С 27 мая в Венгрии будет запрещена продажа горючего жителям других государств, в том числе украинцам.

В правительстве страны объяснили, что таким способом планируется бороться с "бензиновым туризмом". Он якобы угрожает безопасности поставок горючего. Цены на бензин и дизель в Венгрии сейчас заморожены, потому они стоят дешевле, чем в других государствах. Однако теперь неясно, как должны заправляться иностранцы.

На Волыни автовладельцы могут заменить номерные знаки с буквами Z и V

Волынские центры МВД получили номерные знаки с буквами YA для электромобилей. Владельцы автомобилей, у которых в номерных знаках присутствуют буквы Z или V, могут заменить их новыми с 27 мая.

"Это по желанию. У кого-то, возможно, ассоциация недобра и человек желает перерегистрировать номер. Уже в конце недели каждый гражданин может обратиться и присвоить другой номерной знак с этими новыми буквами", — сказала специалист по связям с общественностью регионального центра Юлия Матящук.

Услуга будет платной и будет доступна в четырех региональных сервисных центрах МВД, в частности, в городах Ковель, Камень-Каширский, Нововолынск и в селе Струмовка Луцкого района.

В общем владельцы электрокаров могут иметь разные серии номеров: с буквой Z или V в начале или с комбинацией YA в начале.