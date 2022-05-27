Останній дзвоник онлайн, евакуація українців та інші події 27 травня

Важливі події 27 травня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У п'ятницю, 27 травня, відбудеться Всеукраїнський останній дзвоник. Крім того, сьогодні в Україні продовжиться евакуація населення.

В Україні відбудеться останній дзвоник онлайн

В Україні для вчителів та учнів 27 травня організують Всеукраїнський останній дзвоник в режимі онлайн. Його проводитиме громадська спілка "Освіторія" спільно з Міністерством освіти і науки та фондом ЮНІСЕФ.

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"Свято обʼєднає учнів та вчителів усієї країни, зробить останній день навчального року традиційно святковим та підіб’є підсумок Всеукраїнського розкладу онлайн, за яким навчались діти останні 3 місяці", – йдеться в повідомленні громадської спілки "Освіторія".

Триватиме дзвоник півтори години. Під час нього вчителі та учні зможуть поспілкуватись, послухати цікаві історії, привітання, волонтерів та лідерів думок.

"Укрзалізниця" призначила один додатковий евакуаційний потяг

"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на 27 травня. Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті перевізника.

Розклад евакуаційних поїздів на 27 травня:

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16:30 — 234/233 Покровськ — Дніпро — Львів.

Час відправлення може змінюватися.

Крім цього, "Укрзалізниця" продовжує розгалуження мережі Kyiv City Express. З 27 травня пасажирам будуть доступні нові рейси за маршрутом Тетерів — Борщагівка та зворотно.

Потяг № 6604 Тетерів — Борщагівка відправлятиметься щосуботи та неділі о 5:27, прибуватиме до Борщагівки о 7:05. По буднях цей поїзд курсуватиме маршрутом Тетерів — Святошин, прибуття до Святошина о 6:57.

Потяг № 6606 Тетерів — Борщагівка курсуватиме щоденно. Відправка з Тетеріва о 6:18, прибуття до Борщагівки о 7:55.

Потяг № 6623 Борщагівка — Тетерів курсуватиме щосуботи та неділі. Відправка з Борщагівки о 18:53, прибуття до Тетеріва о 20:50. По буднях цей поїзд курсуватиме за маршрутом Святошин — Тетерів. Відправка зі Святошина о 19:10.

Крім того, щоденно зміненим розкладом курсуватимуть поїзди:

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№ 6603 Борщагівка — Тетерів. Відправлення з Борщагівки о 6:40, прибуття до Тетеріва о 8:33.

№ 6608 Тетерів — Святошин. Відправлення з Тетеріва о 8:45, прибуття до Святошина о 10:14.

В Угорщині заборонили продавати бензин іноземцям

З 27 травня в Угорщині буде заборонений продаж пального мешканцям інших держав, у тому числі й українцям.

В уряді країни пояснили, що таким способом планують боротися з "бензиновим туризмом". Він нібито загрожує безпеці постачань пального. Ціни на бензин і дизель в Угорщині зараз заморожені, тому вони коштують дешевше, ніж в інших державах. Однак тепер незрозуміло, як повинні заправлятися іноземці.

На Волині автовласники можуть замінити номерні знаки з літерами Z та V

Волинські центри МВС отримали номерні знаки з літеросполукою YA для електромобілів. Власники автівок, у котрих в номерних знаках присутні літери Z чи V, можуть замінити їх на нові з 27 травня.

"Це за бажанням. У когось можливо асоціація недобра і людина бажає перереєструвати номер. Вже наприкінці тижня кожен громадянин може звернутися та присвоїти інший номерний знак з цими новими літерами", – сказала спеціалістка зв’язків із громадськістю регіонального центру Юлія Матящук.

Послуга буде платною та буде доступна в чотирьох регіональних сервісних центрах МВС, зокрема в містах Ковель, Камінь-Каширський, Нововолинськ і в селі Струмівка Луцького району.

Загалом власники електрокарів можуть мати різні серії номерів: з літерою Z або V на початку або з комбінацією YA на початку.