Посол Британии предупредила о возможных трудностях с поддержкой Европы: когда и почему

Мелинда Симмонс рассказала, на что надеется Путин в войне против Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс рассказала, чего ждет Россия в войне с Украиной. По ее словам, в Кремле надеются, что западные страны устанут от войны и перестанут активно поддерживать ВСУ. А осенью президент РФ Владимир Путин сможет прибегнуть к шантажу.

Об этом Симмонс сказала в интервью НВ.

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По ее словам, Путин не был готов к такому единству союзников после полномасштабного вторжения.

"Понятно, что это часть российских ожиданий и российских учебников современной войны – они всегда ожидали, что западные страны будут отвлекаться. Я верю, что на этом первом этапе войны чрезвычайное единство западных стран вокруг санкций, единство по оказанию военной помощи, единство вокруг политической поддержки Украины почти наверняка застали Владимира Путина врасплох. Это было фантастически, но это не было удивительным", – подчеркнула посол.

Она признала, что уже начала наблюдаться определенная усталость от войны, особенно в западных СМИ. Например, юбилей правления королевы Елизаветы II в Британии "затмил" новости о ситуации в Украине.

Путин готовится к шантажу

По словам Симмонс, самым сложным для Украины в 2022 году будет период, начиная с конца осени до конца зимы. Тогда Россия станет шантажировать Запад экспортом газа.

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"Здесь нужны очень четкие расчеты, потому что рано или поздно эта проблема возникнет, и это также будет являться естественной частью проверки, как люди в Европе относятся к российской военной агрессии", – отметила посол.

Ранее мы писали, что министр обороны Алексей Резников сообщил о передаче на фронт польских САУ "Краб", а также отчитался, какую военную помощь Украина уже получила от союзников.

Также в МИД Украины рассказали, что на Западе должны наконец-то понять о диалоге с Путиным.