Посол Британії попередила про можливі труднощі з підтримкою Європи: коли і чому

Мелінда Сіммонс розповіла, на що сподівається Путін у війні проти України. / Фото: Колаж: Сьогодні

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс розповіла, на що чекає Росія у війні з Україною. За її словами, в Кремлі сподіваються, західні країни втомляться від війни і перестануть активно підтримувати ЗСУ. А восени президент РФ Володимир Путін зможе вдатися до шантажу.

Про це Сіммонс сказала в інтерв'ю НВ.

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За її словами, Путін не був готовий до такої єдності союзників України після повномасштабного вторгнення.

"Зрозуміло, що це частина російських очікувань та російських підручників сучасної війни – вони завжди очікували, що західні країни відволікатимуться. Я вірю, що на цьому першому етапі війни надзвичайна єдність західних країн навколо санкцій, єдність з надання військової допомоги, єдність навколо політичної підтримки України майже напевно застали Володимира Путіна зненацька. Це було фантастично, але це не було дивним", – наголосила посол.

Вона визнала, що вже почала спостерігатися певна втома від війни, особливо в західних ЗМІ. Наприклад, ювілей правління королеви Єлизавети II у Британії "затьмарив" новини про ситуацію в Україні.

Путін готується до шантажу

За словами Сіммонс, найскладнішим для України у 2022 році буде період, починаючи з кінця осені до кінця зими. Тоді Росія почне шантажувати Захід експортом газу.

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"Тут потрібні дуже чіткі розрахунки, тому що рано чи пізно ця проблема виникне, і це також буде природною частиною перевірки, як люди в Європі ставляться до російської військової агресії", – зазначила посол.

Раніше ми писали, що міністр оборони Олексій Резніков повідомив про передачу на фронт польських САУ "Краб", а також відзвітував, яку військову допомогу Україна вже отримала від союзників.

Також у МЗС України розповіли, що на Заході мають нарешті зрозуміти про діалог з Путіним.