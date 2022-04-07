Посол Литвы сообщил о возвращении дипломатов в Киев после эвакуации

Посол Литвы рассказал, что дипведомство возобновляет работу в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

Посол Литвы в Украине Вальдемар Сарапин вернулся к работе в Киеве в четверг после того, как российские войска отошли от украинской столицы. Об этом сообщает литовское издание LRT.

"Я только что вошел в дверь посольства", — сообщил дипломат.

Сарапин подтвердил, что Литва была первой страной, вернувшей посольство в Киев.

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"Я первый уехал, но вернулся", — сказал литовский посол.

По словам посла, в Киеве будут работать шесть литовских дипломатов и еще несколько сотрудников.

Эвакуация из Киева

Еще до начала вторжения России в Украину в феврале посольства многих стран эвакуировали сотрудников из Киева.

Несмотря на начавшуюся войну, украинские столицы не покинули дипломатические представительства Польши и Святого Престола.

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До эвакуации персонала посольства Литвы перед российским вторжением в феврале в дипмиссии работало 32 человека.

После эвакуации из Киева посольство Литвы работало на украинско-польской границе, а затем действовало во Львове. На этой неделе МИД Литвы объявил о решении вернуть посла в Киев.

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