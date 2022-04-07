Посол Литви повідомив про повернення дипломатів до Києва після евакуації

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Посол Литви в Україні Вальдемар Сарапін повернувся до роботи у Києві у четвер після того, як російські війська відійшли від української столиці. Про це повідомляє литовське видання LRT.
"Я щойно увійшов у двері посольства", — повідомив дипломат.
Сарапін підтвердив, що Литва була першою країною, яка повернула посольство до Києва.
"Я перший поїхав, але повернувся", — сказав литовський посол.
За словами посла, у Києві працюватимуть шість литовських дипломатів та ще кілька співробітників.
Евакуація з Києва
Ще до початку вторгнення Росії в Україну у лютому посольства багатьох країн евакуювали співробітників із Києва.
Попри війну, українські столиці не залишили дипломатичні представництва Польщі та Святого Престолу.
До евакуації персоналу посольства Литви перед російським вторгненням у лютому в дипмісії працювало 32 особи.
Після евакуації з Києва посольство Литви працювало на українсько-польському кордоні, а потім діяло у Львові. Цього тижня МЗС Литви оголосило про рішення повернути посла до Києва.
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