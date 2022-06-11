Посол в Германии назвал даты долгожданных поставок оружия Украине

Андрей Мельник сообщил о сроках поставок оружия из Германии. / Фото: Коллаж: Сегодня

Германия передаст Украине 155-мм самоходные пушки-гаубицы Panzerhaubitze 2000 уже к концу месяца. Их поставки ожидаются около 22 июня. В следующем месяце ожидается поставка зенитных самоходных установок Gepard.

Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью НВ.

Реклама

Он в очередной раз раскритиковал Германию за то, что, несмотря на обещания, она до сих пор не доставила в Украину ни одну единицу тяжелого оружия.

"По состоянию на сегодняшний день, на 105 день войны РФ против Украины, ни одна, я повторяю, ни одна единица именно тяжелой техники – по меньшей мере это артиллерия, гаубицы, БМП, танки – ни одна не была поставлена в Украину", – отметил он.

Когда Германия передаст оружие

Посол отметил, что в ближайшее время ожидается осуществление по меньшей мере двух обещаний по поводу поставок тяжелого оружия.

"7 самоходных гаубиц, которые будут переданы нам – мы эти системы получим где-то 22 июня", – отметил Мельник.

Кроме того, к концу лета ожидается поставка ВСУ Gepard двумя партиями.

Реклама

"Это тоже старое оружие – 30 единиц: 15 Gepard – до конца июля, еще 15 – до конца августа. То есть только 2 решения из всех объявленных немецким правительством до сегодняшнего дня, которые находятся в стадии реализации", – добавил он.

Справка. PzH 2000, Panzerhaubitze 2000 – 155-мм самоходная пушка-гаубица разработана немецким концерном Krauss-Maffei Wegmann и принята на вооружение бундесвера осенью 1998. В ее распоряжении – ствол длиной 52 калибра (8 м), автоматическая система зарядки с боекомплектом в 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов плюс современная точная система наземной навигации.

Германия за два месяца не передала Украине почти никакого оружия

Германия свела к минимуму военную поддержку Украины. В период с 30 марта по 26 мая в Украине поступило только две партии оружия от немецкого правительства.

В середине мая Германия направила 3000 противотанковых мин и 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия. Другая немецкая поставка прибыла в Украину в середине апреля. Там были запчасти для пулеметов, запалы, детонирующие шнуры, рации, ручные гранаты, заряды взрывчатки и мины.

Реклама

Последнее снабжение зенитных и противотанковых средств состоялось 25 марта. Оно включало 2000 ракет Panzerfaust 3 и 1500 зенитных ракет "Стрела".

Украина продолжает нуждаться в этих боеприпасах, о чем неоднократно сообщала ФРГ. Канцлер Олоф Шольц публично пообещал дальнейшие поставки, но Германия пока их не сделала.

Отраслевые экспортные заявки на продажу Киеву 100 танков Marder и 88 танков Leopard 1 находятся в Совете федеральной безопасности уже пять недель.

Ранее Мельник иронически прокомментировал медлительность в вопросе передачи нашей стране военной помощи. Посол сказал, что такая скорость может быть оправдана только если патроны Украине везут на улитках.