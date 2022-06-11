Посол у Німеччині назвав дати довгоочікуваної поставки зброї Україні

Андрій Мельник повідомив про терміни поставок зброї з Німеччини. / Фото: Колаж: Сьогодні

Німеччина передасть Україні 155-мм самохідні гармати-гаубиці Panzerhaubitze 2000 уже до кінця місяця. Їх поставки очікуються близько 22 червня. Наступного місяція очікується постачання зенітних самохідних установок (ЗСУ) Gepard.

Про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник в інтерв’ю НВ.

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Він вкотре розкритикував Німеччину за те, що, попри обіцянки, вона досі не доставила до України жодної одиниці важкої зброї.

"Станом на сьогодні, на 105 день війни РФ проти України, жодна, я повторюю, жодна одиниця саме важкої техніки – щонайменше це артилерія, гаубиці, БМП, танки – жодної не було поставлено до України", – зазначив він.

Коли Німеччина передасть зброю

Посол зазначив, що ближчим часом очікується здійснення щонайменше двох обіцянок щодо постачань важкої зброї.

"7 самохідних гаубиць, які будуть передані нам, – ми ці системи отримаємо десь 22 червня", – зазначив Мельник.

Крім того, до кінцям літа очікується поставка ЗСУ Gepard двома партіями.

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"Це теж стара зброя — 30 одиниць: 15 Gepard – до кінця липня, ще 15 – до кінця серпня. Тобто лише 2 рішення зі всіх оголошених німецьким урядом до сьогодні, які перебувають в стадії реалізації", – додав він.

Довідка. PzH 2000, Panzerhaubitze 2000 – 155-мм самохідна гармата-гаубиця розроблена німецьким концерном Krauss-Maffei Wegmann і прийнята на озброєння бундесверу восени 1998. У її розпорядженні – ствол завдовжки 52 калібра (8 м), автоматична система заряджання з боєкомплектом у 60 снарядів і 228 модульних метальних зарядів плюс сучасна точна система наземної навігації.

Німеччина за два місяці не постачила Україні майже жодної зброї

Німеччина звела до мінімуму військову підтримку України. У період з 30 березня по 26 травня до України надійшло лише дві партії зброї від німецького уряду.

У середині травня Німеччина відправила 3000 протитанкових мін та 1600 спеціалізованих протитанкових мін спрямованої дії. Інше німецьке постачання прибуло в Україну в середині квітня. Там були запчастини для кулеметів, запали, детонуючі шнури, рації, ручні гранати, заряди вибухівки та міни.

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Останнє постачання зенітних та протитанкових засобів відбулося 25 березня. Воно включало 2000 ракет Panzerfaust 3 та 1500 зенітних ракет "Стріла".

Україна продовжує відчувати потребу в цих боєприпасах, про що неодноразово повідомляла ФРН. Канцлер Олаф Шольц публічно пообіцяв подальші постачсння, але Німеччина поки що їх не зробила.

Галузеві експортні заявки на продаж Києву 100 танків Marder та 88 танків Leopard 1 перебувають у Раді федеральної безпеки вже п'ять тижнів.

Раніше Мельник іронічно прокоментував повільність у питанні передачі нашій країні військової допомоги. Посол сказав, що така швидкість може бути виправдана, лише якщо патрони Україні везуть на равликах.