Посольство Германии возобновило работу в Киеве (фото)

Посольство Германии снова вернулось в Украину. Фото: коллаж "Сегодня"
Посольство Германии возобновило свою работу в Киеве во вторник, 10 мая. Министр иностранных дел Анналена Бербок подняла флаг возле здания посольства. По ее словам, посольство открывается с "минимальным присутствием" дипломатов и будет работать в ограниченном формате, но с присутствием посла Анки Фельдгузен.
Об этом посольство Германии сообщило на своей странице в Twitter.
"Мы вернулись! Вчера Посольство Германии возобновило свою работу в Киеве. Министр иностранных дел Анналена Бербок подняла немецкий флаг возле здания посольства", – заявили в посольстве.
Анналена Бербок подняла флаг возле здания посольства Германии
Напомним, что посольство прекратило работу в Киеве незадолго до полномасштабного вторжения РФ.
Британское посольство возобновляет работу в Киеве
Великобритания откроет свое посольство в Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Лиз Трасс.
"Мы возобновляем работу посольства Британии в Киеве, наш посол Мелинда Симмонс вернется в город в ближайшее время. Спасибо Мелинде и ее команде за тяжелую работу и устойчивость. Мы поддерживаем Украину", - написала Трасс.
Ситуация с дипломатами
- 16 апреля министерство иностранных дел Италии сообщило о возобновлении работы посольства в Украине.
- 15 апреля стало известно, что посольство Франции в Украине, переехавшее во Львов месяц назад из-за российского вторжения, вернется в Киев.
- Словения отправила в Киев своего представителя – полковника словенской армии Боштьяна Лесяка. Он уже приступил к работе.
- Посол Литвы в Украине Вальдемар Сарапин вернулся к работе в Киеве в четверг после того, как российские войска отошли от украинской столицы.
- Кроме того, турецкое посольство в Украине вернулось в Киев. Оно возобновляет работу, включая предоставление консульских услуг.
- Еще до начала вторжения России в Украину в феврале посольства многих стран эвакуировали сотрудников из Киева.
- Несмотря на начавшуюся войну, украинскую столицу не покинули дипломатические представительства Польши и Святого Престола.
- 9 апреля стало известно, что из польского Жешува в Киев возвращается диппредставительство Европейского Совета в Украине.