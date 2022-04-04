Потери РФ достигли размеров армий других стран – Генштаб

Оккупанты теряют большое количество живой силы и техники в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Российская армия в Украине потеряла больше живой силы и техники, чем армии других стран мира.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
"Вторая армия мира – первая по потерям", – написали в Генштабе.
Как стало известно, армия РФ за время войны в Украине потеряла 18 300 военных. Это больше, чем личный состав армий Ирландии, Словакии, Кипра, Словении.
ВСУ с 24 февраля уничтожили 647 российских танков. Это в несколько раз больше, чем в вооружении армии Италии, Британии, Испании или Казахстана.
Кроме того, российская армия потеряла 147 самолетов. Это больше, чем в вооружении армии Казахстана, Польши, Беларуси или Британии.
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Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют 17 000 человек личного состава, а также ВСУ уничтожили 1 694 бронированных машин оккупантов и много другой техники. Об этом на своей странице в Facebook сообщают ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.03 составили примерно:
- личного состава – около 17 000 человек,
- танков ‒ 586 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1 694 ед,
- артиллерийских систем – 302 ед,
- РСЗО – 95 ед,
- средств ПВО – 54 ед,
- самолетов – 123 ед,
- вертолетов – 127 ед,
- автомобильной техники – 1 150 ед,
- корабли/катера – 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 73,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 66.
- Специальной техники – 21.
- Пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.