Потери РФ достигли размеров армий других стран – Генштаб

Оккупанты теряют большое количество живой силы и техники в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Российская армия в Украине потеряла больше живой силы и техники, чем армии других стран мира.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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"Вторая армия мира – первая по потерям", – написали в Генштабе.

Как стало известно, армия РФ за время войны в Украине потеряла 18 300 военных. Это больше, чем личный состав армий Ирландии, Словакии, Кипра, Словении.

ВСУ с 24 февраля уничтожили 647 российских танков. Это в несколько раз больше, чем в вооружении армии Италии, Британии, Испании или Казахстана.

Кроме того, российская армия потеряла 147 самолетов. Это больше, чем в вооружении армии Казахстана, Польши, Беларуси или Британии.

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Российская армия понесла огромные потери в Украине, погибли 17 тысяч солдат

Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют 17 000 человек личного состава, а также ВСУ уничтожили 1 694 бронированных машин оккупантов и много другой техники. Об этом на своей странице в Facebook сообщают ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.03 составили примерно:

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