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Потери России. Генштаб открыл секрет, как враг "сломал зубы" на Запорожском направлении

Наталья Магдык
4 июня, 12:17
За минувшие сутки противник понес большие потери на Запорожском направлении

Оккупанты несут огромные потери / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 101-й день войны, российские оккупанты продолжают бомбить украинские города, при этом несут огромные потери не только среди личного состава, а и вооружения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генштаб ВСУ.

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Потери оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 31 050 (+100) человек ликвидировано;
  • танков – 1 376 (+9) единиц;
  • боевых бронированных машин – 3 379 (+13) единиц;
  • артиллерийских систем – 680 (+5) единиц;
  • РСЗО – 207 (+0) единиц;
  • средства ПВО – 95 (+0) единиц;
  • самолетов – 210 (+0) единиц;
  • вертолетов – 175 (+0) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 540 (+5);
  • крылатых ракет – 122 (+1);
  • кораблей/катеров – 13 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2337 (+8) единиц;
  • специальной техники – 52 (+1).

"Наибольшие потери противник понес на Запорожском направлении. Данные уточняются", – отметили в Генштабе.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." сообщил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 4 июня.

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Ситуация в Украине