Потери России в Украине превысили 27 тысяч солдат – Генштаб ВСУ

Оккупанты понесли потери / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

С начала вторжения России в Украину армия РФ потеряла близко 27 200 солдат, а также 1218 танков. С 24 февраля по 13 мая российские военные в бою с ВСУ потеряли 2934 боевых бронированных машин.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

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Потери противника с 24.02 по 14.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 27 200 (+300) человек ликвидировано,

танков ‒ 1218 (+13) ед.

боевых бронированных машин ‒ 2934 (+34) ед.

артиллерийских систем – 551 (+9) ед.

РСЗО ‒ 195 (+2) ед.

средства ПВО – 88 (+0) ед.,

самолетов – 200 (+0) ед.

вертолетов – 163 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 411 (+6),

крылатые ракеты ‒ 95 (+0),

корабли/катера ‒13 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2059 (+17) ед.

специальная техника – 42 (+1).

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Славянском и Бахмутском направлениях.

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Обстановка на фронте