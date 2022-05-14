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Втрати Росії в Україні перевищили 27 тисяч солдатів – Генштаб ЗСУ

Юлія Гаврилюк
14 травня, 09:58
Найбільші втрати РФ минулої доби спостерігалися на Слов’янському та Бахмутському напрямках

Окупанти понесли втрати / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку вторгнення Росії в Україну армія РФ втратила близько 27 200 солдатів, а також 1218 танків. З 24 лютого по 13 травня російські військові в бою з ЗСУ втратили 2934 бойових броньованих машин.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

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Втрати противника з 24.02 по 14.05 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 27 200 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1218 (+13) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 2934 (+34) од.,
  • артилерійських систем – 551 (+9) од.,
  • РСЗВ ‒ 195 (+2) од.,
  • засоби ППО ‒ 88 (+0) од.,
  • літаків – 200 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 163 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 411 (+6),
  • крилаті ракети ‒ 95 (+0),
  • кораблі/катери ‒13 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2059 (+17) од.,
  • спеціальна техніка ‒ 42 (+1).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Слов’янському та Бахмутському напрямках.

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