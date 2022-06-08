Повестки на АЗС – это законно! ВСУ о мобилизации в Украине

В ВСУ ответили на главные вопросы относительно мобилизации / Фото: Коллаж: Сегодня

Мобилизация в Украине, объявленная в феврале из-за полномасштабного вторжения России, продлится как минимум до августа.

Издание "РБК-Украина" получило от пресс-службы Сухопутных войск ВСУ ответы на главные вопросы относительно мобилизации – кого будут призывать в ВСУ в первую очередь, законно ли вручение повесток в людных местах, в частности на АЗС, и кто не подлежит призыву на службу.

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Есть ли сегодня отличия по сравнению с началом мобилизации?

Меры по мобилизации человеческих и транспортных ресурсов проводятся в соответствии с указом президента Украины №65/2022 "О всеобщей мобилизации" и законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В начале полномасштабного российского вторжения перед военкоматами выстраивались большие очереди из числа добровольцев. В первую очередь шли высокомотивированные и патриотически настроенные граждане, а также резервисты оперативного резерва первой очереди и обычные добровольцы с опытом и без опыта военной службы.

Теперь возникла потребность в наборе специалистов дефицитных специальностей с опытом прохождения военной службы.

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Приоритеты относительно призыва

Призыв по мобилизации является обязательным для военнообязанных. В то же время в первую очередь отдается предпочтение мотивированным, с высокими морально-деловыми качествами и соответствующей подготовкой гражданам.

Для комплектования боевых частей обязательным требованием является наличие опыта прохождения военной службы или учебных сборов по соответствующей военно-учетной специальности.

Тех, кто не служил, призывают в учебные центры, чтобы пройти курсы с целью их подготовки по необходимым специальностям.

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Как проходит мобилизация добровольцев

Добровольцы с военным опытом, которые не дождались повестки, могут по собственному желанию обращаться в военкоматы или в воинскую часть, которую выбрали, и призываться туда. Военнообязанные, которые имеют опыт военной службы или привлекались на учебные сборы ранее, могут быть направлены сразу в воинские части.

Неподготовленные военнообязанные, без опыта прохождения военной службы или подготовки на учебных сборах, направляются для подготовки. Они учатся в специализированных центрах (полигонах), на курсах переподготовки и повышения квалификации (офицеры запаса).

Законно ли вручать повестки на блокпостах или в людных местах?

Вручение повесток проводится через соответствующие органы местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений, организаций, независимо от формы подчинения и собственности.

Кроме того, повестки могут вручаться должностными лицами территориальных центров комплектации и социальной поддержки по месту жительства, по месту работы, а также на улице, на блокпостах и тому подобное.

В законе не запрещено вручение повестки в любом месте после установления личности. В повестке определяется дата и время прибытия в территориальный центр для прохождения медицинского осмотра.

Означает ли вручение повестки, что человека мобилизуют?

Нет, не значит. Есть разные случаи. Вызов – это проверка учетных данных в первую очередь и прохождение медицинского осмотра для определения пригодности.

Что бывает за уклонение от призыва?

Если человек не явится по вызову в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в военное время, это влечет за собой наложение штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1700 до 3400 гривен).

Национальная полиция имеет право задерживать военнообязанных при нарушении законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации и доставлять их в территориальный центр комплектования (ст. 259 и 262 КУАП, ч. 3 ст. 38 закона "О воинской обязанности и военной службе").

Кроме того, ст. 336 Уголовного кодекса Украины предусматривает уголовную ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации и на службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Какие категории не подлежат мобилизации?

Не подлежат призыву на службу:

забронированные за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями;

признанные лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением комиссии);

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

у которых жена (муж) из числа лиц с инвалидностью и/или один из родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

народные депутаты Украины.

Кто из украинцев имеет право на бронь

Ранее старший юрист юридической фирмы Eterna Law Маргарита Татарова рассказала, кто из военнообязанных украинцев может рассчитывать на бронь от работодателей.

Итак, бронированию в Украине подлежат военнообязанные лица, работающие в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления и на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым поставлены "мобилизационные задачи".

Эти работники будут заниматься исключительно той задачей, для которой забронированы, и не подлежат мобилизации, даже если подходят по возрасту и состоянию здоровья.