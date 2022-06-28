Пожар продолжается: в ГСЧС сообщили новую информацию о погибших в Кременчуге (фото)

Работа спасателей на месте инцидента продолжается/Фото: ГСЧС, коллаж: "Сегодня"

Украинские спасатели продолжают ликвидировать последствия ракетного удара по ТЦ "Амстор" в Кременчуге Полтавской области. Пожар на месте инцидента до сих пор продолжается.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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"По состоянию на 23:30 продолжается тушение отдельных очагов пожара в здании ТЦ в г. Кременчуг. На месте пожара обнаружены тела 11 погибших человек, в лечебные учреждения обратилось 59 человек, из них 25 были госпитализированы (1 человек умер в больнице). Всего погибло 12 человек. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

По информации главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина, по состоянию на 00:31 количество погибших возросло до 15.

На месте инцидента привлечены 949 человек, 137 ед. техники, из них от ГСЧС 437 человек (в т.ч. 14 психологов), 68 ед. техники, пожарный поезд "Укрзализныци".

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"Это обращение — без приветствия. Сегодняшний российский удар по торговому центру в Кременчуге — это один из самых дерзких террористических актов в истории Европы. Мирный город, обычный торговый центр, внутри – женщины, дети, обычные гражданские люди... Перед объявлением воздушной тревоги там было около тысячи человек. К счастью, насколько это известно на это время, многие люди успели выйти. Их успели вывести. Но внутри еще оставались люди: работники, часть посетителей... Ударить ракетами по такому объекту могут только абсолютно отмороженные террористы, которым не должно быть места на земле. И это не ложное попадание ракет, это просчитанный российский удар — именно в этот торговый центр", — сказал президент.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что россияне трусливо пытаются откреститься от удара по Кременчугу. Также мы писали, что оккупанты ликуют от попадания ракеты в украинский ТЦ.