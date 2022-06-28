Пожежа триває: у ДСНС повідомили нову інформацію щодо загиблих в Кременчуці (фото)

Робота рятувальників на місці інциденту продовжується/Фото: ДСНС, колаж: "Сьогодні"

Українські рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуці Полтавської області. Пожежа на місці інциденту й досі триває.

Про це повідомляє ДСНС України.

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"Станом на 23:30 продовжується гасіння окремих осередків пожежі в будівлі ТЦ у м. Кременчук. На місці пожежі виявлено тіла 11 загиблих осіб, до лікувальних закладів звернулося 59 осіб, з них 25 було госпіталізовано (1 особа померла в лікарні). Всього загинуло 12 осіб. Інформація уточнюється", — йдеться у повідомленні.

За інформацією глави Полтавської ОВА Дмитра Луніна, станом на 00:31 кількість загиблих зросла до 15.

На місці інциденту залучено 949 осіб, 137 од. техніки, з них від ДСНС 437 осіб (в т.ч. 14 психологів), 68 од. техніки, пожежний потяг "Укрзалізниці".

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Зеленський відреагував на удар окупантів

"Сьогоднішній російський удар по торговельному центру в Кременчуці – це один з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи. Мирне місто, звичайний торговельний центр, всередині – жінки, діти, звичайні цивільні люди... Перед оголошенням повітряної тривоги там було близько тисячі людей. На щастя, наскільки це відомо на цей час, багато людей встигли вийти. Їх встигли вивести. Але всередині ще залишалися люди: працівники, частина відвідувачів... Вдарити ракетами по такому об'єкту можуть тільки абсолютно відморожені терористи, яким не має бути місця на землі. І це не помилкове попадання ракет, це прорахований російський удар – саме в цей торговельний центр", — сказав президент.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що росіяни боягузливо намагаються відхреститися від удару по Кременчуку. Також ми писали, що окупанти тріумфують від попадання ракети в український ТЦ.