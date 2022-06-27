Позор пропагандистов. В РФ запустили фейк о сержанте-"герое", СБУ его разоблачила (фото, видео)

СБУ разоблачила фейк России о сержанте Денисе Краснове. Фото: коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины развенчала фейк РФ о российском сержанте Денисе Краснове, которого пропагандисты пытались "героизировать". Этот воин якобы уничтожил более 20 украинских защитников и спас своих товарищей из подбитого БМП. Однако оказалось, что он никого не уничтожал и не спасал. Единственное его "геройство" – ему удалось выжить в результате атаки ВСУ, в отличие от остальных членов экипажа.

Об этом СБУ стало известно из перехваченного разговора сержанта с его родными.

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"Да не было такого вообще! Такого вообще не было! Просто когда подбили машину, я вытаскивал трупы и все", – признается жене оккупант.

Судя по всему, выжить в бою с украинскими защитниками – это огромное достижение для армии россиян, поэтому "его историю" отдали кремлевским пропагандистам.

"Но пока россияне придумывают хотя бы фейковые военные достижения, наши настоящие герои каждый день пакуют из них "груз 200". Приближаем вместе нашу победу!" – отметил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

В Украине будут судить оккупанта за пытки жителей Ирпеня

СБУ направила в суд материалы о 23-летнем российском военном Руслане Омаралинове, который издевался над жителями Ирпеня. Его подозревают в нарушении законов и обычаев войны, а именно в жестоком обращении с гражданскими. Об этом сообщили в ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области.

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В ходе досудебного расследования установили, что оккупант вместе с другими военнослужащими вооруженных сил РФ в марте этого года издевались над местными жителями Ирпеня, угрожали убийством и расстрелом мирному населению.

Применяя приклады оружия, оккупанты били людей по ребрам и ногам. Во время незаконного содержания в подвале 9 гражданских Омаралинов издевался над жертвами, отказывая им в пище и воде.

Свидетели и потерпевшие от зверств узнали обидчика.

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В настоящее время при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры следователи Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области завершили досудебное расследование по уголовному производству по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт направлен в суд.

Ранее мы писали, что российская пропагандистка Ольга Скабеева открыто лжет в эфире центрального телеканала оккупантов о том, что якобы ни один солдат РФ "не насиловал" украинок. Она также уверяет, что никого из российских военных не обвинили.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что украинские правоохранители идентифицировали уже 9 российских военнослужащих, устроивших подвал смерти в селе Ягодное вблизи Чернигова. Всем им сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством.