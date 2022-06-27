Ганьба пропагандистів. У РФ запустили фейк про сержанта-"героя", СБУ його викрила (фото, відео)

СБУ викрила фейк Росії про сержанта Дениса Краснова. Фото: колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України розвінчала фейк РФ про російського сержанта Дениса Краснова, якого пропагандисти намагалися "героїзувати". Цей воїн нібито знищив понад 20 українських захисників і врятував своїх товаришів з підбитого БМП. Однак виявилося, що він нікого не знищував і не рятував. Єдине його "геройство" – йому вдалося вижити внаслідок атаки ЗСУ, на відміну від решти членів екіпажу.

Про це СБУ стало відомо з перехопленої розмови сержанта з його рідними.

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"Та не було такого взагалі! Такого взагалі не було! Просто коли підбили машину, я витягував трупи і все", – зізнається дружині окупант.

Судячи з усього, вижити у бою з українськими захисниками – це величезне досягнення для армії росіян, тому "його історію" віддали кремлівським пропагандистам.

"Та поки росіяни вигадують хоча б фейкові військові досягнення, наші справжні герої щодня пакують із них "вантаж 200". Наближаємо разом нашу перемогу! – зазначив речник СБУ Артем Дехтяренко.

В Україні судитимуть окупанта за катування жителів Ірпеня

СБУ скерувала до суду матеріали щодо 23-річного російського військового Руслана Омаралінова, який знущався над жителями Ірпеня. Його підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни, а саме у жорстокому поводженні з цивільними. Про це повідомили у ГУ СБ України у Києві та Київській області.

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Під час досудового слідства встановили, що окупант разом з іншими військовослужбовцями збройних сил РФ у березні цього року знущалися з місцевих жителів Ірпеня, погрожували вбивством та розстрілом мирному населенню.

Застосовуючи приклади зброї, окупанти били людей по ребрах та ногах. Під час незаконного утримання в підвалі 9 цивільних осіб Омаралінов знущався над жертвами, відмовляючи їм у їжі та питній воді.

Свідки та потерпілі від звірств упізнали кривдника.

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Наразі за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури слідчі Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, жорстоке поводження з цивільним населенням на окупованій території за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Раніше ми писали, що російська пропагандистка Ольга Скабєєва відкрито бреше в ефірі центрального телеканалу окупантів про те, що нібито жоден солдат РФ "не ґвалтував" українок. Вона також запевняє, що нікого з російських військових не звинуватили.

Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що українські правоохоронці ідентифікували вже 9 російських військовослужбовців, що влаштували підвал смерті в селі Ягідне поблизу Чернігова. Всім їм повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.