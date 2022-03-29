Правительство готовит программу поддержки украинцев, которых депортировали в РФ – Верещук

Ирина Верещук рассказала о новой программе поддержки / Коллаж "Сегодня"

Правительство готовит программу поддержки для украинцев, которых депортировали в Россиюи которые смогли вернуться.

Об этом сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Многие украинцы вернулись с российской территории, куда их принудительно переместили. Правительство готовит программу поддержки таких людей. Они должны знать, что их здесь ждут и помогут им, утверждает глава МинТОТ Ирина Верещук.

"Если у таких людей есть при себе документы, подтверждающие их личность (к сожалению, россияне отчасти их отбирают), и есть возможность – следует добраться до украинских консульских учреждений или позвонить. Так вы можете получить реальную помощь, вернуться в Украину и устроиться", – добавила Ирина Верещук.

Оккупанты насильно вывезли из разрушенного роддома в РФ более 70 человек

Российские оккупанты продолжают похищать жителей Мариуполя. Более 70 человек насильно вывезли из роддома №2 в Левобережном районе – это медицинский персонал и пациенты.

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Известно, что уже более 20 тысяч мариупольцев против их воли вывезли на территорию России. У граждан Украины отбирают документы, удостоверяющие личность, и отправляют в так называемые фильтрационные лагеря. После чего их перенаправляют в отдаленные города РФ.

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