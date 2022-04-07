Предложения провести в Будапеште мирные переговоры Украины и России выглядят циничными — МИД

Виктор Орбан (слева) и Владимир Зеленский (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Спикер МИД Олег Николенко заявил, что политическая кампания правящей партии в Венгрии во время парламентских выборов была построена на устрашении венгров якобы угрозой распространения войны России на венгерскую территорию. По его словам, после выборов в Будапеште правительство перешло к следующему этапу – помочь Путину продолжать его агрессию против Украины, цивилизованного мира и христианских ценностей.

Об этом Николенко сообщил "Сегодня".

Реклама

"Нежелание руководства Венгрии признать неопровержимую ответственность РФ за зверства российской армии в Буче, Ирпене, Гостомеле и других населенных пунктах означает сознательно укреплять чувство безнаказанности России и поощрять ее к новым зверствам против украинцев", – сказал он.

По словам Николенко, к этой же категории относятся заявления венгерского руководства о готовности платить за российский газ в рублях.

"РФ пытается перевести расчеты по поставкам газа в Европу в национальную валюту, чтобы спасти российскую экономику на фоне международных санкций. Русской военной машине нужны ресурсы для продолжения войны против Украины. В этом контексте рассматриваем заявление о готовности оплачивать российский газ в рублях как недружественную позицию по отношению к нашему государству. Такие заявления также противоречат консолидированной позиции Европейского Союза, который принципиально отказался удовлетворять российский прихоть", – добавил он.

Реклама

Николенко напомнил, что украинцев и венгров объединяют многовековые исторические, политические, экономические и культурные связи. Украина является Родиной около 150 тыс. украинских венгров. В то же время логика, которой сейчас руководствуются политики в Будапеште, подыгрывая агрессивной политике России, вредна для обоих наших народов, считает спикер МИД.

"На этом фоне циничными выглядят предложения провести в Будапеште мирные переговоры Украины и России. Если Венгрия действительно хочет помочь прекратить войну, вот как это можно: прекратить разрушать единство в ЕС, поддерживать новые антироссийские санкции, предоставить Украине военную помощь, не создавать дополнительных источников для финансирования российской военной машины. Перейти на верную сторону истории никогда не поздно", – подытожил он.

Что сказал Орбан?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Будапешт для проведения встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает Reuters.

Реклама

По данным СМИ, Орбан считает, что в этих переговорах также могли бы принять участие Франция и Германия.

"Ответ был положительным, но Путин заявил, что для этого будут условия", — цитирует СМИ слова Орбана. О каких именно условиях идет речь – неизвестно.

Венгерский премьер переговорил с российским диктатором по телефону. В ходе разговора он также призвал Путина применить режим прекращения огня.

Читайте другие новости "Сегодня":