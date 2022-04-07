Пропозиції провести у Будапешті мирні переговори України та Росії виглядають цинічними — МЗС

Віктор Орбан (ліворуч) та Володимир Зеленський (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Спікер МЗС Олег Ніколенко заявив, що політичну кампанію правлячої партії в Угорщині під час парламентських виборів було побудовано на залякуванні угорців нібито загрозою поширення війни Росії на угорську територію. За його словами, після виборів у Будапешті уряд перейшов до наступного етапу – допомогти Путіну продовжувати його агресію проти України, цивілізованого миру та християнських цінностей.

Про це Ніколенко повідомив "Сьогодні".

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"Небажання керівництва Угорщини визнати незаперечну відповідальність РФ за звірства російської армії у Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших населених пунктах означає свідомо зміцнювати почуття безкарності Росії та заохочувати її до нових звірств проти українців", – сказав він.

За словами Ніколенка, до цієї категорії належать заяви угорського керівництва про готовність платити за російський газ у рублях.

"РФ намагається перевести розрахунки з постачання газу до Європи в національну валюту, щоб врятувати російську економіку на тлі міжнародних санкцій. Російській військовій машині потрібні ресурси для продовження війни проти України. У цьому контексті розглядаємо заяву про готовність оплачувати російський газ у рублях як недружню позицію стосовно нашої держави, такі заяви також суперечать консолідованій позиції Європейського Союзу, який принципово відмовився задовольняти російську забаганку", – додав він.

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Ніколенко нагадав, що українців та угорців об'єднують багатовікові історичні, політичні, економічні та культурні зв'язки. Україна є Батьківщиною близько 150 тисяч українських угорців. Водночас логіка, якою зараз керуються політики у Будапешті, підігруючи агресивній політиці Росії, шкідлива для обох наших народів, вважає речник МЗС.

"На цьому фоні цинічними виглядають пропозиції провести в Будапешті мирні переговори України та Росії. Якщо Угорщина дійсно хоче допомогти припинити війну, ось як це можна: припинити руйнувати єдність у ЄС, підтримувати нові антиросійські санкції, надати Україні військову допомогу, не створювати додаткових джерел для фінансування російської військової машини. Перейти на вірний бік історії ніколи не пізно", – підсумував він.

Що сказав Орбан?

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував Будапешт для проведення зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє Reuters.

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За даними ЗМІ, Орбан вважає, що у цих переговорах також могли б взяти участь Франція та Німеччина.

"Відповідь була позитивною, але Путін заявив, що для цього будуть умови", – цитує ЗМІ слова Орбана. Про які саме умови йдеться – невідомо.

Угорський прем'єр переговорив з російським диктатором по телефону. Під час розмови він також закликав Путіна застосувати режим припинення вогню.

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