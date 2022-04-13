Президенты Польши, Эстонии, Латвии и Литвы едут на встречу с Зеленским в Киев

В Украину приедут президенты соседних стран / Фото: Коллаж: Сегодня

Президенты Польши, Эстонии, Латвии и Литвы едут в Киев для встречи с Владимиром Зеленским.

Об этом сообщили в администрации польского президента Дуды.

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"Президент Республики Польша Анджей Дуда вместе с президентами Эстонии Аларом Карисом, латвийским Эгилсом Левитсом и литовским Гитанасом Науседа отправились в Киев на встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским", – сказано в сообщении.

Президент Литвы Наусед опубликовал фото.

Президенты едут с визитом в столицу Украины

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Ситуация с дипломатами