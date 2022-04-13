Президенти Польщі, Естонії, Латвії та Литви їдуть на зустріч із Зеленським до Києва

В Україну приїдуть президенти сусідніх країн / Фото: Колаж: Сьогодні

Президенти Польщі, Естонії, Латвії та Литви їдуть до Києва для зустрічі із Володимиром Зеленським.

Про це повідомили в адміністрації польського президента Дуди.

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"Президент Республіки Польща Анджей Дуда разом із президентами Естонії Аларом Карісом, латвійським Егілсом Левітсом та литовським Гітанасом Науседа вирушили до Києва на зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським", – сказано в повідомленні.

Президент Литви Наусед опублікував фото.

Президенти їдуть із візитом до столиці України

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Ситуація із дипломатами