Президенти Польщі, Естонії, Латвії та Литви їдуть на зустріч із Зеленським до Києва

В Україну приїдуть президенти сусідніх країн / Фото: Колаж: Сьогодні
Президенти Польщі, Естонії, Латвії та Литви їдуть до Києва для зустрічі із Володимиром Зеленським.
Про це повідомили в адміністрації польського президента Дуди.
"Президент Республіки Польща Анджей Дуда разом із президентами Естонії Аларом Карісом, латвійським Егілсом Левітсом та литовським Гітанасом Науседа вирушили до Києва на зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським", – сказано в повідомленні.
Президент Литви Наусед опублікував фото.
Президенти їдуть із візитом до столиці України
Ситуація із дипломатами
- Словенія відправила до Києва свого представника – полковника словенської армії Бошт'яна Лесяка. Він уже розпочав роботу.
- Посол Литви в Україні Вальдемар Сарапін повернувся до роботи у Києві у четвер після того, як російські війська відійшли від української столиці.
- Крім того, турецьке посольство в Україні повернулося до Києва. Воно відновлює роботу, включаючи надання консульських послуг.
- Ще до початку вторгнення Росії в Україну у лютому посольства багатьох країн евакуювали співробітників із Києва.
- Незважаючи на війну, українські столиці не залишили дипломатичні представництва Польщі та Святого Престолу.