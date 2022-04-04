При обстреле Очакова и Николаева оккупанты убили 8 человек

Последствия обстрела Николаева 3 апреля. Фото: коллаж "Сегодня"
В результате обстрела Очакова и Николаева 3 апреля погибли восемь человек, еще 34 получили ранения.
Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура в Telegram.
"По данным следствия, 3 апреля 2022 года вооруженные силы РФ атаковали города Очаков и Николаев. В результате обстрелов повреждены жилые дома местных жителей, транспортные средства, объекты гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении.
В результате обстрелов погибли 7 жителей Очакова, еще 20 получили ранения. В Николаеве погиб 1 человек, 14 ранены, среди которых несовершеннолетний ребенок.
Ситуация в Николаеве
- В результате вчерашнего обстрела Николаева российскими оккупантами пострадало гинекологическое отделение одной из местных больниц. Видео повреждений опубликовал городской голова Александр Сенкевич в Twitter.
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что люди начинают возвращаться в город. По его словам, российские оккупанты продолжают стрелять, но им не удастся напугать людей.
- Российские оккупанты 29 марта около 08:45 обстреляли девятиэтажное здание Николаевской областной военной администрации. Разрушена центральная секция здания с 9-го по 1-й этаж без дальнейшего возгорания.
- Количество погибших в результате ракетного удара российскими оккупантами по зданию Николаевской областной военной администрации возросло до 35 человек. Из-под завалов спасатели достали тела 33 погибших и два человека скончались в больнице.