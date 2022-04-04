При обстреле Очакова и Николаева оккупанты убили 8 человек

Последствия обстрела Николаева 3 апреля. Фото: коллаж "Сегодня"

В результате обстрела Очакова и Николаева 3 апреля погибли восемь человек, еще 34 получили ранения.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура в Telegram.

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"По данным следствия, 3 апреля 2022 года вооруженные силы РФ атаковали города Очаков и Николаев. В результате обстрелов повреждены жилые дома местных жителей, транспортные средства, объекты гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении.

В результате обстрелов погибли 7 жителей Очакова, еще 20 получили ранения. В Николаеве погиб 1 человек, 14 ранены, среди которых несовершеннолетний ребенок.

Ситуация в Николаеве