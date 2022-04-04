Під час обстрілу Очакова та Миколаєва окупанти вбили 8 людей

Наслідки обстрілу Миколаєва 3 квітня. Фото: колаж "Сьогодні"

Внаслідок обстрілу Очакова та Миколаєва 3 квітня загинули вісім людей, ще 34 отримали поранення.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура в Telegram.

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"За даними слідства, 3 квітня 2022 року збройні сили РФ атакували міста Очаків та Миколаїв. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки місцевих жителів, транспортні засоби, об'єкти цивільної інфраструктури", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів загинули 7 мешканців Очакова, ще 20 отримали поранення. У Миколаєві загинула 1 особа, 14 поранено, серед яких неповнолітня дитина.

Ситуація у Миколаєві