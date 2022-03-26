При обыске у Погребинского обнаружили фальшивые соцопросы, где 46% украинцев за Путина – СМИ

К близкому другу Медведчука пришли с обыском / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве правоохранители провели обыск в квартире политтехнолога Михаила Погребинского. Об этом на своей странице в Facebook написал бизнесмен Сеяр Куршутов.

Куршутов сообщил, что во время обыска у Погребинского были выявлены сфальсифицированные результаты опроса.

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"Знающие люди говорят. Сегодня прокуратура провела обыск у близкого к Медведчуку политтехнолога Погребинского. Статьи 111.1 и 191.5. Среди прочего, нашли сфальсифицированные соцопросы о поддержке 46% украинцев", – написал он.

В прокуратуре УП подтвердили информацию об обысках, не раскрывая подробности, лишь отметили, что продолжаются следственные действия.

Во времена, когда Медведчук возглавлял Администрацию президента, Погребинский готовил для СМИ "темники" – негласные директивы о том, под каким углом освещать новости, какие темы лучше избегать в репортажах и статьях.

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Ранее политический технолог Владимир Петров рассказал, почему Россия терпит "крушение" по всем фронтам в Украине и за ее пределами. По его словам, президент РФ для своего плана использовал данные, которые ему передавал его кум, нардеп Виктор Медведчук, и сейчас он понял, что его постоянно дезинформировали.

Дело Медведчука