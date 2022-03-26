Під час обшуку у Погребинського виявили фальшиві соцопитування, де 46% українців за Путіна – ЗМІ

До близького друга Медведчука прийшли з обшуком / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві правоохоронці провели обшук у квартирі політтехнолога Михайла Погребинського. Про це на своїй сторінці у Facebook написав бізнесмен Сеяр Куршутов
Куршутов повідомив, що під час обшуку у Погребинського були виявлені сфальшовані результати опитування.
"Знаючі люди кажуть. Сьогодні прокуратура провела обшук у близького до Медведчука політтехнолога Погребинського. Статті 111.1 та 191.5. Серед іншого знайшли сфальсифіковані соцопитування про підтримку 46% українців", – написав він.
У прокуратурі УП підтвердили інформацію про обшуки, не розкриваючи подробиць, лише зазначили, що продовжуються слідчі дії.
За часів, коли Медведчук очолював Адміністрацію президента, Погребинський готував для ЗМІ "темники" – негласні директиви про те, під яким кутом висвітлювати новини, яких тем краще уникати в репортажах і статтях.
Раніше політичний технолог Володимир Петров розповів, чому Росія зазнає "аварії" по всіх напрямках в Україні та за її межами. За його словами, президент РФ для свого плану використав дані, які йому передавав його кум, нардеп Віктор Медведчук, і зараз він зрозумів, що його постійно дезінформували.
Справа Медведчука
- 18 березня Личаківський районний суд Львова обрав політику Віктору Медведчуку запобіжний захід- утримання під вартою. Медведчук підозрюється у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.
- На початку жовтня Медведчуку повідомили про нову підозру – його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій (т.з. "Л/ДНР").
- 12 жовтня суд призначив йому цілодобовий домашній арешт до 7 грудня, хоча прокурори просили відправити підозрюваного до СІЗО із можливістю внесення застави у 1 мільярд гривень. Адвокати підозрюваного раніше казали, що цей домашній арешт продовжили у середині листопада до 14 січня.