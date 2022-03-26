Під час обшуку у Погребинського виявили фальшиві соцопитування, де 46% українців за Путіна – ЗМІ

До близького друга Медведчука прийшли з обшуком / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві правоохоронці провели обшук у квартирі політтехнолога Михайла Погребинського. Про це на своїй сторінці у Facebook написав бізнесмен Сеяр Куршутов

Куршутов повідомив, що під час обшуку у Погребинського були виявлені сфальшовані результати опитування.

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"Знаючі люди кажуть. Сьогодні прокуратура провела обшук у близького до Медведчука політтехнолога Погребинського. Статті 111.1 та 191.5. Серед іншого знайшли сфальсифіковані соцопитування про підтримку 46% українців", – написав він.

У прокуратурі УП підтвердили інформацію про обшуки, не розкриваючи подробиць, лише зазначили, що продовжуються слідчі дії.

За часів, коли Медведчук очолював Адміністрацію президента, Погребинський готував для ЗМІ "темники" – негласні директиви про те, під яким кутом висвітлювати новини, яких тем краще уникати в репортажах і статтях.

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Раніше політичний технолог Володимир Петров розповів, чому Росія зазнає "аварії" по всіх напрямках в Україні та за її межами. За його словами, президент РФ для свого плану використав дані, які йому передавав його кум, нардеп Віктор Медведчук, і зараз він зрозумів, що його постійно дезінформували.

Справа Медведчука