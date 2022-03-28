Пророссийская партия ОПЗЖ самоликвидировалась – заявление Рабиновича

Партия ОПЗЖ прекратила свою деятельность. Фото: коллаж "Сегодня"
Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что партия прекращает свою работу. Сам парламентарий сейчас находится не в Украине.
Об этом говорится на сайте ОПЗЖ.
"Действие партии приостановлено! Война меняет все! Мир до 24 февраля и после – это два разных мира", – заявил Рабинович.
При этом нардеп уточнил, что еще 3 февраля выехал в Израиль, якобы перенес операцию, поэтому сейчас не может находиться в Украине.
"Хочу отчитаться о своей личной ситуации: я улетел 3 февраля по официальному приглашению парламента Израиля на встречу с парламентариями... После болезни и прошедшей операции не полностью трудоспособен. С первого дня военных действий – в контакте с посольством Украины... Не имея возможности находиться сегодня в Украине, я стараюсь быть полезным там, где сейчас нахожусь", – сказал Рабинович.
Как посыпалась ОПЗЖ
- 15 марта народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива, которому сообщили о подозрении в государственной измене и публичных призывах к изменению границ территории Украины, написал заявление о сложении депутатского мандата.
- Также депутаты Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова, Александр Фельдман и Вадим Столар написали заявление о своем выходе из депутатской фракции ОПЗЖ.
- 20 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины решил, учитывая полномасштабную войну, приостановить любую деятельность ряда политических партий на время военного положения. А именно: "Оппозиционная платформа – За жизнь"; "Партия Шария"; "Наши"; "Оппозиционный блок"; "Левая оппозиция"; "Союз левых сил"; "Государство"; "Прогрессивная социалистическая партия Украины"; "Социалистическая партия Украины"; "Социалисты"; "Блок Владимира Сальдо".
- Также 24 марта на внеочередном заседании парламента пять народных депутатов от "Оппозиционной платформы – За життя" вышли из фракции.