Пророссийская партия ОПЗЖ самоликвидировалась – заявление Рабиновича

Партия ОПЗЖ прекратила свою деятельность. Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что партия прекращает свою работу. Сам парламентарий сейчас находится не в Украине.

Об этом говорится на сайте ОПЗЖ.

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"Действие партии приостановлено! Война меняет все! Мир до 24 февраля и после – это два разных мира", – заявил Рабинович.

При этом нардеп уточнил, что еще 3 февраля выехал в Израиль, якобы перенес операцию, поэтому сейчас не может находиться в Украине.

"Хочу отчитаться о своей личной ситуации: я улетел 3 февраля по официальному приглашению парламента Израиля на встречу с парламентариями... После болезни и прошедшей операции не полностью трудоспособен. С первого дня военных действий – в контакте с посольством Украины... Не имея возможности находиться сегодня в Украине, я стараюсь быть полезным там, где сейчас нахожусь", – сказал Рабинович.

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