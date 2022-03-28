Проросійська партія ОПЗЖ самоліквідувалася – заява Рабіновича

Партія ОПЗЖ припинила свою діяльність. Фото: колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович заявив, що партія припиняє свою роботу. Сам парламентарій зараз не в Україні.

Про це йдеться на сайті ОПЗЖ.

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"Дія партії припинена! Війна змінює все! Світ до 24 лютого і після – це два різні світи", – заявив Рабінович.

При цьому нардеп уточнив, що ще 3 лютого виїхав до Ізраїлю, нібито переніс операцію, тож зараз не може перебувати в Україні.

"Хочу звітувати про свою особисту ситуацію: я полетів 3 лютого на офіційне запрошення парламенту Ізраїлю на зустріч з парламентаріями... Після хвороби та операції, що минула, не повністю працездатний. З першого дня воєнних дій – у контакті з посольством України... Не маючи можливості перебувати сьогодні в Україні, я намагаюся бути корисним там, де зараз перебуваю", – сказав Рабінович.

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