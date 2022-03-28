Проросійська партія ОПЗЖ самоліквідувалася – заява Рабіновича

Партія ОПЗЖ припинила свою діяльність. Фото: колаж "Сьогодні"
Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович заявив, що партія припиняє свою роботу. Сам парламентарій зараз не в Україні.
Про це йдеться на сайті ОПЗЖ.
"Дія партії припинена! Війна змінює все! Світ до 24 лютого і після – це два різні світи", – заявив Рабінович.
При цьому нардеп уточнив, що ще 3 лютого виїхав до Ізраїлю, нібито переніс операцію, тож зараз не може перебувати в Україні.
"Хочу звітувати про свою особисту ситуацію: я полетів 3 лютого на офіційне запрошення парламенту Ізраїлю на зустріч з парламентаріями... Після хвороби та операції, що минула, не повністю працездатний. З першого дня воєнних дій – у контакті з посольством України... Не маючи можливості перебувати сьогодні в Україні, я намагаюся бути корисним там, де зараз перебуваю", – сказав Рабінович.
Як посипалася ОПЗЖ
- 15 березня народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива, якому повідомили про підозру у державній зраді та публічних закликах до зміни меж території України, написав заяву про складання депутатського мандату.
- Також депутати Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Олександр Фельдман та Вадим Столар написали заяву про свій вихід із депутатської фракції ОПЗЖ.
- 20 березня Рада національної безпеки та оборони України вирішила, враховуючи повномасштабну війну, призупинити будь-яку діяльність низки політичних партій на час воєнного стану. А саме: "Опозиційна платформа – За життя"; "Партія Шарія"; "Наші"; "Опозиційний блок"; "Ліва опозиція"; "Союз лівих сил"; "Держава"; "Прогресивна соціалістична партія України"; "Соціалістична партія України"; "Соціалісти"; "Блок Володимира Сальдо".
- Також 24 березня на позачерговому засіданні парламенту п’ять народних депутатів від "Опозиційної платформи – За життя" вийшли із фракції.