Противовоздушная оборона поразила 13 воздушных целей оккупантов, в том числе три самолета

За сутки 9 апреля ПВО ВСУ поразила 13 воздушных целей. Коллаж "Сегодня"

В течение суток 9 апреля украинская противовоздушная оборона поразила не менее 13 воздушных целей российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении на странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

Реклама

Подробности

"9 апреля противовоздушной обороной Воздушных Сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск поражено не менее 13 воздушных целей российских захватчиков: три самолета, один вертолет, пять беспилотных летательных аппаратов, четыре крылатых ракеты", – говорится в сообщении.

Авиация Воздушных сил продолжает работу в небе: истребители совершают патрулирование в воздушном пространстве Украины, а штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М поддерживают действия наземных войск ракетно-бомбовыми ударами с воздуха.

Обстановка