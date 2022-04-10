Протиповітряна оборона вразила 13 повітряних цілей окупантів, у тому числі три літаки

За добу 9 квітня ППО ЗСУ вразила 13 повітряних цілей. Колаж "Сьогодні"

Протягом доби 9 квітня українська протиповітряна оборона вразила щонайменше 13 повітряних цілей російських окупантів.

Про це говориться у повідомленні на сторінці Командування Повітряних сил Збройних Сил України у Facebook.

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Деталі

"9 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ уражено не менше 13 повітряних цілей російських загарбників: три літаки, один вертоліт, п'ять безпілотних літальних апаратів, чотири крилаті ракети", – йдеться у повідомленні.

Авіація Повітряних сил продовжує роботу в небі: винищувачі здійснюють патрулювання у повітряному просторі України, а штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24М підтримують дії наземних військ ракетно-бомбовими ударами з повітря.

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