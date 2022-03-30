Птичий двор Кремля. В окружении Путина нарастают противоречия между "голубями" и "ястребами"

Российские "голуби" одной крови с "ястребами" / Фото: "Сегодня"

Очередной этап украино-российских переговоров завершился в Стамбуле показательным заявлением Александра Фомина, заместителя главы Минобороны РФ Шойгу о "кардинальном снижении военной активности" под Киевом.

Осторожно-оптимистичные заявления и Москвы и Киева о прогрессе в переговорном процессе подвели итог первого месяца войны. Главный вывод кампании – блицкриг второй армии мира в Украине провалился. И как следствие этого, вновь возникает вопрос о роли, влиянии и возможностях условной "антивоенной партии" в высших эшелонах власти России.

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Портал "Сегодня" выясняет смогут ли "голуби" свернуть шею "ястребам" в жестокой подковерной борьбе за выживание.

В чьей пасти оливковая ветвь мира?

Деление на "голубей" и "ястребов" конечно же очень и очень условное. Когда речь заходит об Украине у российского истеблишмента тут же проявляются характерные родовые пятна – великодержавный шовинизм, национализм и автоматически включается колонизаторская лексика.

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Итак, на роль главного "голубя" России судьба отрядила главу Службы внешней разведки ФСБ Сергея Нарышкина. Это произошло после скандального видео с заседания Совета безопасности РФ, на котором решали, стоит ли признавать так называемые "ЛДНР".

Сергей Нарышкин не смог по-солдафонски и без запинок ответить "да", за что и получил нагоняй от Путина. Хозяин Кремля отчитал его как школьника- двоечника. Видео с запинающимся Нарышкиным стало вирусным и разлетелось по сети. И в этой истории есть пикантный момент. Заседание Совбеза шло в записи и при желании неправильный эпизод могли бы вырезать. Но вместо этого всей России показали заикающегося главного разведчика, который поначалу предложил не торопиться с признанием так называемых "ЛДНР" и дать Западу "еще один шанс" договориться.

А именно это "ястребы" и считают главной ересью. Главной и непростительной...

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Вполне вероятно, что к созданию "голубиного" имиджа Сергея Нарышкина приложили руку и украинские спецслужбы.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, в частности заявлял, что именно доброжелатели из ФСБ передали Украине информацию о маршруте следования диверсионной группы кадыровцев.

"Мы получили информацию от представителей ФСБ, которые не имеют желания принимать участия в этой кровавой войне и благодаря этому была уничтожена та кадыровская элитная группа, которая сюда отправилась именно для ликвидации нашего президента", – заявил Данилов.

А учитывая объективную реальность, что аналитики ФСБ серьезно ошиблись в своих оценках ситуации в Украине и прогнозах на общий успех военной кампании, у Путина есть все основания подозревать Нарышкина в том, что он-то и есть тайный крестный отец всех российских мирных пернатых.

Санкции, как принуждение олигархата к миру

Санкции Запада так мощно ударили по России, что это вызвало шок у кремлевских обитателей. Они явно не просчитали такой вариант. И если после событий 2014 года на Донбассе российские олигархи были в первых рядах ура-патриотов, то сейчас жизнь заставила их сменить риторику.

Самым первым против войны в Украине выступил совладелец "Альфа-банка", миллиардер Михаил Фридман (он кстати родился во Львове – Ред.).

Олигарх-банкир еще 25 февраля направил письмо к сотрудникам инвестиционной компании LetterOne.

"Я убежден, что война никогда не может быть решением. Этот кризис будет стоить жизней и нанесет урон двум нациям, которые были братьями сотни лет. Я глубоко привязан к украинскому и российскому народам и расцениваю текущий конфликт как трагедию для них обоих... Я могу только присоединиться к тем, чье горячее желание – положить конец кровопролитию", – написал Фридман, как передает газета Financial Times.

А Олег Дерипаска (владелец "Русала") уже дважды публично выступил с призывом остановить войну.

"Мир очень важен! Затягивать переговоры – безумие! Украина уже давно ядерная держава, на ее территории, кроме законсервированной Чернобыльской АЭС ещё 15 атомных энергоблоков и 3 хранилища отработанного ядерного топлива. Для непонятливых – любой инцидент на этих объектах наши потомки на территории европейской России, Украины и Европы будут вспоминать нам всем ещё лет 200 с проклятиями", – написал он в сети.

В ястребах дефицита нет

Главный "ястреб" России всех временВладимир Жириновский сейчас при смерти. Но желающих перехватить у него титул предостаточно.

Приведем лишь несколько характерных и красноречивых цитат.

Сергей Шойгу, министр обороны РФ: "В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал ВСУ, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели – освобождении Донбасса".

Вячеслав Володин, спикер Госдумы РФ: "Если бы не началась спецоперация, то на следующий день началась бы операция со стороны НАТО, но только руками бандеровцев, неонацистов Украины... Зеленский не думает о своих гражданах. Он фактически положил страну под НАТО и сделал плацдармом. НАТО же, нарушив все договоренности, стало продвигаться ближе к нашим границам".

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации: "Те россияне, кто выступает против военной операции в Украине, заблуждаются и думают о сиюминутных трудностях, а не о безопасности своей страны".

И такие настроения господствуют на политическом Олимпе России. Однако есть намеки на то, что даже на вершине власти проходят некие существенные движения.

Дмитрий Медведев, заместитель Путина в Совбезе РФ публично признал, что решение начать войну с Украиной президент России принял единолично. И это дало право на жизнь версии о том, что некоторая часть московской элиты уже пытается дистанциироваться от кремлевского долгожителя.

Патриарх Кирилл – апологет войны и убийств христиан

Владимир Путин и Патриарх Кирилл / Фото: ТАСС

Руководство Русской православной церкви (РПЦ) в очередной раз доказало, что является надежной опорой господствующего режима. Патриарх Кирилл в Прощеное Воскресенье 6 марта очень оригинально оправдал российское вторжение и убийства тысяч мирных украинцев.

Патриарх заявил, что во всем виноваты гей-парады на Западе.

"Восемь лет идут попытки уничтожить то, что существует на Донбассе. А на Донбассе существует принципиальное неприятие так называемых ценностей, которые сегодня предлагаются теми, кто претендует на мировую власть. Сегодня есть такой тест на лояльность этой власти, некий пропуск в тот "счастливый" мир, мир избыточного потребления, мир видимой "свободы"... Тест очень простой и одновременно ужасный – это гей-парад. Требования ко многим провести гей-парад и являются тестом на лояльность тому самому могущественному миру; и мы знаем, что если люди или страны отвергают эти требования, то они не входят в тот мир, они становятся для него чужими", – заявил Патриарх в своей проповеди.

Более того, Кирилл добавил, что на Украину никто не нападает: "Кто нападает сегодня на Украину, где восемь лет идет подавление и истребление людей на Донбассе; восемь лет страданий, и весь мир молчит – что это означает?".

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