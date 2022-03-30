Пташиний двір Кремля. В оточенні Путіна наростають протиріччя між "голубами" та "яструбами"

/ Фото: "Сегодня"

Черговий етап українсько-російських переговорів завершився у Стамбулі показовою заявою Олександра Фоміна, заступника голови Міноборони РФ Шойгу про кардинальному зниженні військової активності під Києвом.

Обережно-оптимістичні заяви і Москви та Києва про прогрес у переговорному процесі підбили підсумок першого місяця війни. Головний висновок кампанії – бліцкриг другої армії світу в Україні провалився. І як наслідок цього, знову виникає питання про роль, вплив та можливості умовної "антивоєнної партії" у вищих ешелонах влади Росії.

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Портал Сьогодні Чи з'ясовує чи зможуть "голуби" згорнути шию "яструбам" у жорстокій підкилимній боротьбі за виживання.

У чиїй пащі оливкова гілка миру?

Поділ на "голубів" та "яструбів" звичайно ж дуже і дуже умовний. Коли мова заходить про Україну, у російського істеблішменту тут же виявляються характерні родові плями – великодержавний шовінізм, націоналізм і автоматично включається колонізаторська лексика.

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Отже, роль головного "голуба" Росії доля відрядила голові Служби зовнішньої розвідки ФСБ Сергію Наришкіну. Це сталося після скандального відео із засідання Ради безпеки РФ, на якому вирішували, чи варто визнавати так звані ЛДНР.

Сергій Наришкін не зміг по-солдафонськи і без запинок відповісти "так", за що й отримав прочухан від Путіна. Господар Кремля відчитав його як школяра-двічника. Відео з Наришкіним стало вірусним і розлетілося по мережі. І у цій історії є пікантний момент. Засідання Радбезу йшло у записі і за бажання неправильний епізод могли б вирізати. Але замість цього всієї Росії показали головного розвідника, який заїкався, який спочатку запропонував не поспішати з визнанням так званих "ЛДНР" і дати Заходу "ще один шанс" домовитися.

А саме це "яструби" і вважають головною єрессю. Головною та непробачною...

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Цілком імовірно, що до створення "голубиного" іміджу Сергія Наришкіна доклали руку й українські спецслужби.

Секретар РНБО України Олексій Данилов, зокрема заявляв, що саме доброзичливці з ФСБ передали Україні інформацію про маршрут проходження диверсійної групи кадировців .

"Ми отримали інформацію від представників ФСБ, які не мають бажання брати участь у цій кривавій війні і завдяки цьому було знищено ту кадировську елітну групу, яка сюди вирушила саме для ліквідації нашого президента", – заявив Данилов.

А враховуючи об'єктивну реальність, що аналітики ФСБ серйозно помилилися у оцінках ситуації в Україні і прогнозах на загальний успіх військової кампанії, Путін має всі підстави підозрювати Наришкіна в тому, що він і є таємний хрещений батько всіх російських мирних пернатих.

Санкції, як примус олігархату до миру

Санкції Заходу так потужно вдарили по Росії, шо це викликало шок у кремлівських жителів. Вони не прорахували такий варіант. І якщо після подій 2014 року на Донбасі російські олігархи були у перших лавах ура-патріотів, то зараз життя змусило їх змінити риторику.

Найпершим проти війни в Україні виступив співвласник "Альфа-банку", мільярдер Михайло Фрідман (він до речі народився у Львові – Ред.).

Олігарх-банкір ще 25 лютого надіслав листа до співробітників інвестиційної компанії LetterOne.

"Я переконаний, що війна ніколи не може бути рішенням. Ця криза буде коштувати життя і завдасть шкоди двом націям, які були братами сотні років. Я глибоко прив'язаний до українського та російського народів і розцінюю поточний конфлікт як трагедію для них обох... Я можу тільки приєднатися до тих, чиє гаряче бажання – покласти край кровопролиттю", – написав Фрідман, як передає газета Financial Times.

А Олег Дерипаска (власник "Русала") вже двічі публічно виступив із закликом зупинити війну.

"Світ дуже важливий! Затягувати переговори – божевілля! Україна вже давно ядерна держава, на її території, окрім законсервованої Чорнобильської АЕС, ще 15 атомних енергоблоків і 3 сховища відпрацьованого ядерного палива. Для незрозумілих – будь-який інцидент на цих об'єктах наші нащадки на території європейської Росії, України та Європи згадуватимуть нам усім ще років 200 із прокльонами", – написав він у мережі.

У яструбах дефіциту немає

Головний "яструб" Росії всіх часів Володимир Жириновський зараз при смерті. Але охочих перехопити в нього титул достатньо.

Наведемо лише кілька характерних та промовистих цитат.

Сергій Шойгу, міністр оборони РФ : "Загалом основні завдання першого етапу операції виконані. Істотно знижено бойовий потенціал ЗСУ, що дозволяє зосередити основну увагу та основні зусилля на досягненні головної мети – визволенні Донбасу".

В'ячеслав Володін, речник Держдуми РФ : "Якби не розпочалася спецоперація, то наступного дня розпочалася б операція з боку НАТО, але тільки руками бандерівців, неонацистів України..." Зеленський не думає про своїх громадян. Він фактично поклав країну під НАТО та зробив плацдармом. А НАТО, порушивши всі домовленості, стало просуватися ближче до наших кордонів".

Валентина Матвієнко, спікер Ради Федерації : "Ті росіяни, хто виступає проти військової операції в Україні, помиляються і думають про нагальні труднощі, а не про безпеку своєї країни".

І такі настрої панують на політичному Олімпі Росії. Однак є натяки на те, що навіть на вершині влади проходять якісь суттєві рухи.

Дмитро Медведєв, заступник Путіна в Раді безпеки РФ публічно визнав, що рішення розпочати війну з Україною президент Росії ухвалив одноосібно. І це дало право на життя версії про те, що частина московської еліти вже намагається дистанціюватися від кремлівського довгожителя.

Патріарх Кирило – апологет війни та вбивств християн

/ Фото: ТАСС

Керівництво Російської православної церкви (РПЦ) вкотре довело, що є надійною опорою панівного режиму. Патріарх Кирил у Прощену Неділю 6 березня дуже оригінально виправдав російське вторгнення та вбивства тисяч мирних українців.

Патріарх заявив, що у всьому винні гей-паради на Заході.

"Вісім років йдуть спроби знищити те, що існує на Донбасі. А на Донбасі існує принципове неприйняття так званих цінностей, які сьогодні пропонуються тими, хто претендує на світову владу. Сьогодні є такий тест на лояльність цієї влади, певний перепусток у той "щасливий"" світ, світ надмірного споживання, світ видимої "свободи"... Тест дуже простий і водночас жахливий – це гей-парад... Вимоги до багатьох провести гей-парад і є тестом на лояльність до того самого могутнього світу, і ми знаємо, що якщо люди або країни відкидають ці вимоги, вони не входять у той світ, вони стають для нього чужими", – заявив Патріарх у своїй проповіді.

Більше того, Кирило додав, що на Україну ніхто не нападає: "Хто нападає сьогодні на Україну, де вісім років йде придушення та винищення людей на Донбасі; вісім років страждань, і весь світ мовчить – що це означає?"

Коментарі тут, як кажуть, зайві...