Путин изменил планы – глава разведки США раскрыла новые цели Кремля

Глава разведки США назвала новые цели Путина. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кремле признали, что планы "блицкрига" в Украине провалились, и готовят новый сценарий. Теперь Россия пытается перейти к затяжной войне на истощение. К тому же президент РФ Владимир Путин не остановится после захвата Донбасса.

Об этом заявила глава Национальной разведки США Аврил Хейнс во время слушаний в комитете Сената США, пишет The Guardian.

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По ее мнению, стратегические цели Путина не изменились, он считает решение направить российские силы на Донбасс лишь временной мерой, за это время Россия должна вернуть инициативу в свои руки.

Захват Донецкой и Луганской областей разведка США считает краткосрочной целью российского президента. В ближайшем будущем Путин попытается окружить ВСУ на востоке Украины, чтобы закрепить контроль над коридором в Крым и удержать оккупированную Херсонскую область.

По данным разведки США, Путин планирует довести коридор до Приднестровья и отрезать Украину от Черного моря.

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Путин объявит мобилизацию

Хейнс утверждает, что Россия не сможет выполнить свои цели в Украине без мобилизации общей или хотя бы частичной.

В разведке США также не верят в успешные переговоры о мире в ближайшем будущем, ведь и Россия, и Украина верят в свою победу.

Поскольку Путин закономерно сталкивается с несоответствием между своими амбициями и реальными военными возможностями России, это может привести в ближайшие месяцы к большей непредсказуемости и еще большей эскалации.

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"Сложившиеся тенденции усиливают вероятность того, что Путин прибегнет к более радикальным средствам, включая введение военного положения, переориентацию промышленного производства или потенциальную эскалацию военных действий, чтобы высвободить ресурсы, необходимые для достижения его целей", – сказала она.

Глава разведслужбы также считает, что сферы вероятного обострения в ближайшие недели связаны с попытками России нейтрализовать западную помощь Украине контрмерами Кремля против экономических санкций и угрозами режима Путина, которые могут оказаться внутри страны.

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