Путин может попытаться разделить Украину по примеру Кореи – начальник ГУР

Владимир Путин (слева) и Кирилл Буданов (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Президент Российской Федерации Владимир Путин после фиаско в Украине уже меняет главные оперативные направления и может рассматривать "корейский" сценарий для нашего государства.
Об этом заявил начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины, бригадный генерал Кирилл Буданов.
"После неудач под Киевом и невозможности свергнуть центральную власть Украины путин уже меняет главные оперативные направления — это юг и восток. Есть основания полагать, что он рассматривает "корейский" сценарий для Украины. То есть попытается навязать линию распределения между неоккупированными и оккупированными регионами нашей страны. Фактически это попытка создать в Украине Северную и Южную Корею. Ведь проглотить все государство он точно не в силе", — сказал он.
По мнению Буданова, для российского режима до сих пор актуальным остается вопрос установления сухопутного коридора в Крым. Но для реализации этого плана есть главная проблема – украинский несокрушимый Мариуполь, сковавший значительные силы врага.
"Оккупанты попытаются сколотить оккупированные территории в единое квазигосударственное образование, которое будут противопоставлять независимой Украине. Мы уже видим попытку создать "параллельные" органы власти на оккупированных территориях и заставить людей отказаться от гривни. Возможно, они захотят об этом поторговаться и на международном уровне. Но сопротивление и митинги наших граждан на оккупированных территориях, контратаки ВСУ и постепенное освобождение — существенно усложняет реализацию планов врага. Кроме того, скоро начинается сезон тотального украинского партизанского сафари. Тогда для россиян останется один актуальный сценарий — как выжить", — подытожил Буданов.
Война в Украине
- В Мариуполе не могут похоронить погибших местных жителей на кладбище из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов. В городе делают братские могилы, некоторые жертвы хоронили даже во дворах домов.
- От российских оккупантов освобождено село Гусаровка Балаклейского района, что недалеко от города Изюма. Российские военные понесли огромные потери как личного состава так и техники.
- В Северодонецке и Рубежном Луганской области россияне разрушили более 20 жилых домов и объектов инфраструктуры. 18 марта они стреляли по мирным жителям из артиллерии и системы залпового огня, погибли два человека, четверо получили ранения.
- ВСУ ликвидировали уже 16 600 оккупантов и уничтожили 582 танка армии РФ.