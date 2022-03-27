Путін може спробувати поділити Україну за прикладом Кореї – начальник ГУР

Володимир Путін (ліворуч) та Кирило Буданов (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Російської Федерації Володимир Путін після фіаско в Україні вже змінює головні оперативні напрямки та може розглядати "корейський" сценарій для нашої держави.

Про це заявив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України, бригадний генерал Кирило Буданов.

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"Після невдач під Києвом і неможливості повалити центральну владу України путін уже змінює головні оперативні напрямки — це південь і схід. Є підстави вважати, що він розглядає "корейський" сценарій для України. Тобто спробує нав’язати лінію розподілу між неокупованими та окупованими регіонами нашої країни. Фактично це спроба створити в Україні Північну та Південну Кореї. Адже проковтнути всю державу він точно не в силі", – сказав він.

На думку Буданова, для російського режиму досі актуальним залишається питання про встановлення сухопутного коридору в Крим. Але для реалізації цього плану є головна проблема – український незламний Маріуполь, який скував значні сили ворога.

"Окупанти спробують сколотити окуповані території в єдине квазідержавне утворення, яке протиставлятимуть незалежній Україні. Ми вже бачимо намагання створити "паралельні" органи влади на окупованих територіях і примусити людей відмовитися від гривні. Можливо, вони захочуть про це поторгуватися і на міжнародному рівні. Але опір і мітинги наших громадян на окупованих територіях, контратаки ЗСУ і поступове звільнення — суттєво ускладнює реалізацію планів ворога. Окрім того, скоро починається сезон тотального українського партизанського сафарі. Тоді для росіян залишиться один актуальний сценарій — як вижити", – підсумував Буданов.

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