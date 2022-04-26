Путин ощущает поражение в Украине – Кулеба

Дмитрий Кулеба (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж: "Сегодня"

России приходится угрожать цивилизованному миру Третьей мировой войной, потому что они понимают, что не способны победить Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

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"Россия теряет последнюю надежду отпугнуть мир от поддержки Украины. Отсюда разговоры о "реальной" опасности Третьей мировой. Это лишь означает, что Москва ощущает поражение в Украине. Поэтому мир должен еще больше поддерживать нашу страну, чтобы мы победили оккупантов и вместе с этим защитили европейскую и глобальную безопасность", – написал он.

Россия снова угрожает ядерным ударом

Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что риск ядерной войны реален, эту опасность нельзя недооценивать. Он одновременно и пугает мир ядерным оружием РФ, и в то же время заявляет, что "ядерная война недопустима" и что такая позиция для Москвы "принципиальна".

Также напомним, президент Украины Владимир Зеленский оценил риск вторжения РФ, если бы Украина оставила себе ядерное оружие.