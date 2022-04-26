Путін відчуває поразку в Україні – Кулеба

Дмитро Кулеба (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж: "Сьогодні"

Росії доводиться погрожувати цивілізованому світу Третьою світовою війною, бо вони розуміють, що не здатні перемогти Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своєму Twitter.

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"Росія втрачає останню надію відлякати світ від підтримки України. Звідси розмови про "реальну" небезпеку Третьої світової. Це лише означає, що Москва відчуває поразку в Україні. Тому світ має ще більше нас підтримати, аби ми перемогли і захистили європейську та глобальну безпеку", – написав він.

Росія знову загрожує ядерним ударом

Глава міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що ризик ядерної війни реальний, цю небезпеку не можна недооцінювати. Він одночасно і лякає світ ядерною зброєю РФ, і водночас заявляє, що "ядерна війна є неприпустимою" і що така позиція для Москви "принципова".

Також нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оцінив ризик вторгнення РФ, якби Україна залишила собі ядерну зброю.