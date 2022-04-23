Оккупанты возобновили авиаудары по "Азовстали" – Арестович

На "Азовстали" возобновили авиационные удары / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупационные войска возобновили авиаудары по "Азовстали" и будут пытаться штурмовать его территорию. В то же время украинские защитники держат оборону и делают контрвылазки.

Об этом сообщает советник главы Офиса президента Алексея Арестовича во время брифинга.

Реклама

"Есть и непростые новости у нас. Враг пытается подавить окончательное сопротивление защитников Мариуполя в районе "Азовстали", возобновил авиационные удары по территории завода, по районам обороны наших войск и попытается проводить штурмовые действия. Наши защитники держатся, несмотря на очень сложную обстановку и даже делают контрвылазки", – рассказал Арестович.

Обстановка в Мариуполе

21 апреля Мариуполь вновь подвергся бомбардировке и обстрелу, в том числе под удар попала территория завода "Азовсталь".

Утром 21 апреля Украина потребовала от России открыть гуманитарный коридор для эвакуации с территории завода "Азовсталь" 1000 мирных жителей.

В пропагандистских российских СМИ появилось заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, что они уже "взяли под контроль" Мариуполь и якобы нужно всего три-четыре дня, чтобы "завершить работу на "Азовстали".

Читайте также: