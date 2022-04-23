Окупанти відновили авіаудари по "Азовсталі" – Арестович

На "Азовсталі" відновили авіаційні удари / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупаційні війська відновили авіаудари по "Азовсталі" та намагатимуться штурмувати його територію. Водночас українські захисники тримають оборону та роблять контрвилазки.

Про це повідомляє радник глави Офісу президента Олексія Арестовича під час брифінгу.

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"Є і непрості новини у нас. Ворог намагається придушити остаточний опір захисників Маріуполя в районі "Азовсталі", відновив авіаційні удари по території заводу, по районах оборони наших військ та спробує проводити штурмові дії. Наші захисники тримаються, незважаючи на дуже складну обстановку та навіть роблять контрвилазки", – розповів Арестович.

Обстановка у Маріуполі

21 квітня Маріуполь знову зазнав бомбардування та обстрілу, у тому числі під удар потрапила територія заводу "Азовсталь".

Вранці 21 квітня Україна вимагає від Росії відкрити гуманітарний коридор для евакуації з території заводу "Азовсталь" 1000 мирних мешканців.

У пропагандистських російських ЗМІ з'явилася заява міністра оборони РФ Сергія Шойгу, що вони вже "взяли під контроль" Маріуполь і нібито потрібно лише три-чотири дні, щоб "завершити роботу на "Азовсталі".

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