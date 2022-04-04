Военные РФ убивали и пытали людей в Киевской области с ведома командования – Арестович

Алексей Арестович: "Все преступления совершались в расположении воинских подразделений". Фото: коллаж "Сегодня"

Массовые пытки, изнасилования и убийства мирных жителей Бучи и Ирпеня российскими оккупантами происходили с ведома руководства армии РФ. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE.

По словам Арестовича, все преступления, которые совершались российскими военными в Киевской области, происходили в расположении воинских подразделений. Кроме того, в одном из домов была обнаружена "расстрельная комната".

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"В одной комнате места спальные, а в соседней – расстрельные. То есть люди здесь спали, ели, переписывались с родными, а в соседней стреляли людям в затылок. Как офицеры могли не знать? Это технически невозможно. Командир взвода видел, что его подчиненные воровали холодильники, слышал женские крики и стрельбу на улице", – говорит советник главы Офиса президента.

Он также уверен, что о происходящих преступлениях знали все российские военные.

"Все знали! От рядового, от командира взвода – до командира бригады и командования всей группировки. Там же была сборная солянка: 6-7 соединений. Это значит, что командовал этим всем как минимум генерал-майор, и он тоже знал", – подытожил Арестович.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что российские оккупанты массово насиловали украинских женщин, после чего вешали их и сжигали.

Тем временем в Сети появились фото военных российской армии, которые убивали, насиловали и занимались мародерством в Буче Киевской области. Город оккупировала военная часть из Хабаровского края.

Также мы информировали, что по словам главы британской разведки MI6 Ричарда Мура, казни мирных украинцев были частью плана Путина.