Військові РФ вбивали та катували людей у Київській області з відома командування – Арестович

Олексій Арестович: "Всі злочини вчинялися у розташуванні військових підрозділів". Фото: колаж "Сьогодні"

Масові тортури, зґвалтування та вбивства мирних жителів Бучі та Ірпеня російськими окупантами відбувалися з відома керівництва армії РФ. Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу ФЕЙГІН LIVE.

За словами Арестовича, всі злочини, які скоєні російськими військовими в Київській області, відбувалися у розташуванні військових підрозділів. Крім того, в одному з будинків було виявлено "розстрільну кімнату".

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"В одній кімнаті місця спальні, а в сусідній – розстрільні. Тобто люди тут спали, їли, переписувалися з рідними, а в сусідній стріляли людям у потилицю. Як офіцери могли не знати? Це технічно неможливо. Командир взводу бачив, що його підлеглі крали холодильники, чув жіночі крики та стрілянину на вулиці", – каже радник голови Офісу президента.

Він також упевнений, що про злочини, що відбуваються, знали всі російські військові.

"Всі знали! Від рядового, від командира взводу – до командира бригади та командування всього угруповання. Там же була збірна солянка: 6-7 з'єднань. Це означає, що командував цим усім як мінімум генерал-майор, і він теж знав", – підсумував Арестович.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що російські окупанти масово ґвалтували українських жінок, після чого вішали їх та спалювали.

Тим часом у Мережі з'явилися фото військових російської армії, які вбивали, ґвалтували і займалися мародерством у Бучі Київської області. Місто окупувала військова частина з Хабаровського краю.

Також ми інформували, що за словами глави британської розвідки MI6 Річарда Мура, страти мирних українців були частиною плану Путіна.