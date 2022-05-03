Низкие зарплаты и массовые увольнения: российский военпром трещит по швам – разведка

Работники российского военпрома жалуются на низкие зарплаты. Фото: коллаж "Сегодня"

Сотрудники военно-промышленного комплекса (ВПК) страны-оккупанта жалуются на низкую зарплату и массовые увольнения.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

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Наша разведка опубликовала письмо профсоюзной организации гражданского персонала ВС РФ по Сибирскому региону к главе правительства Михаилу Мишустину.

"Сотрудники сетуют на крайне низкую оплату труда, притом что в течение значительного времени индексация вообще не проводилась. Авторы письма утверждают, что "процесс снижения укомплектованности воинских частей и учреждений гражданским персоналом носит устойчивый характер". Поэтому происходит массовое увольнение квалифицированных сотрудников", – говорится в сообщении.

Это уже не первое обращение профсоюзов РФ из-за негативных последствий международных санкций для российского ВПК.

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"Официально профсоюз горячо поддерживает российское вторжение в Украину, устраивая пропагандистские мероприятия. Впрочем, "не замечает" взаимосвязи между введенными санкциями из-за войны и несостоятельностью бюджета оккупантов финансировать их работу", – подытожили в разведке.

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