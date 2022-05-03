Низькі зарплати та масові звільнення: російський військпром тріщить по швах – розвідка

Працівники російського військовопрому скаржаться на низькі зарплати. Фото: колаж "Сьогодні"

Співробітники військово-промислового комплексу (ВПК) країни-окупанта скаржаться на низьку зарплату та масові звільнення.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

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Наша розвідка опублікувала листа профспілкової організації цивільного персоналу ЗС РФ по Сибірському регіону до глави уряду Михайла Мішустіна.

"Співробітники нарікають на вкрай низьку оплату праці, притому що протягом значного часу індексація взагалі не проводилася. Автори листа стверджують, що "процес зниження укомплектованості військових частин та установ цивільним персоналом має стійкий характер". Тому відбувається масове звільнення кваліфікованих працівників", – йдеться у повідомленні.

Це вже не перше звернення профспілок РФ через негативні наслідки міжнародних санкцій для російського ВПК.

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"Офіційно профспілка гаряче підтримує російське вторгнення в Україну, влаштовуючи пропагандистські заходи. Втім, "не помічає" взаємозв'язку між запровадженими санкціями через війну та неспроможністю бюджету окупантів фінансувати їхню роботу", – підсумували в розвідці.

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